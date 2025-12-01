بنك الإسكان الراعي الفضي لمؤتمر ومعرض جودة الرعاية الصحية

وتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تجسد الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية، متمثلة في دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى وتحسين التشخيص، وتأثير الاستدامة البيئية كعامل محوري في تعزيز الصحة العامة، إلى جانب الحوكمة السريرية التي تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وجاءت رعاية البنك للمؤتمر امتداداً لرعايته لنسخ سابقة، كما جاءت انسجاماً مع توجهاته ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يركز في إطاره على البعد الصحي باعتباره أساس النمو الشامل والمستدام، والذي يحرص البنك على مواصلة أداء دور استراتيجي في تحقيقه، يشمل الدعم المستمر للمؤسسات والفعاليات المهمة التي تعنى بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة وشمولية ومرونة خدماتها.
واشتمل المؤتمر على جلسات عامة وورش عمل وتمارين محاكاة، تناولت مواضيع متنوعة منها: تمكين الكوادر الطبية والرعاية الصحية والمرضى، وتحسين الجودة لضمان سلامة المرضى، مع طرح معالجات للتحديات الجوهرية في نظم الرعاية الصحية ودعم الاستدامة في الخدمات الصحية، مما أتاح للمشاركين الذين زاد عددهم على 600 مشارك فرصة التفاعل في بيئة تعليمية وتطبيقية غنية، مختتماً بتكريم بنك الإسكان لجهوده في رعاية المؤتمر وتسهيل إقامته.
ويشار إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية قد تأسس في عام 2007 كمنظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لقيادة تحسين الجودة في الأردن ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ورفع مستوى سلامة المرضى من خلال الاعتماد والاستشارات وبناء القدرات.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد
-
شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر
-
مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد
-
بنك الأردن يطلق مبادرة جديدة ضمن برنامج “القافلة الخضراء” ويغرس 500 شجرة مثمرة بمشاركة موظفيه المتطوعين في منطقة الجيزة جنوب عمان
-
جورامكو تتألق بمعرض دبي للطيران 2025
-
العلوم التطبيقية تسجل دخولها الأول في تصنيف شانغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية
-
شركة نهج المنار وكلاء سيارات جريت وول موتورز GWM تشارك في مهرجان الزيتون 2025 في أرض المعارض – مكة مول
-
إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة استعداداً لانطلاق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر