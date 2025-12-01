الإثنين 2025-12-01 02:19 م

بنك الإسكان الراعي الفضي لمؤتمر ومعرض جودة الرعاية الصحية

الإثنين، 01-12-2025 01:15 م

الوكيل الإخباري-   قدم بنك الإسكان رعايته الفضية للمؤتمر والمعرض الثامن لجودة الرعاية الصحية، الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، بتنظيم من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بعنوان: "أنظمة صحية مرنة: المرضى دائماً في قلب الاهتمام"، والذي أقيم في الفترة الواقعة بين 24 -26/11/2025 في فندق ومركز مؤتمرات لاندمارك – عمّان.

وتناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تجسد الاتجاهات الحديثة التي تشكل مستقبل الرعاية الصحية، متمثلة في دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى وتحسين التشخيص، وتأثير الاستدامة البيئية كعامل محوري في تعزيز الصحة العامة، إلى جانب الحوكمة السريرية التي تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز المساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.


وجاءت رعاية البنك للمؤتمر امتداداً لرعايته لنسخ سابقة، كما جاءت انسجاماً مع توجهاته ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، الذي يركز في إطاره على البعد الصحي باعتباره أساس النمو الشامل والمستدام، والذي يحرص البنك على مواصلة أداء دور استراتيجي في تحقيقه، يشمل الدعم المستمر للمؤسسات والفعاليات المهمة التي تعنى بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة وشمولية ومرونة خدماتها.


واشتمل المؤتمر على جلسات عامة وورش عمل وتمارين محاكاة، تناولت مواضيع متنوعة منها: تمكين الكوادر الطبية والرعاية الصحية والمرضى، وتحسين الجودة لضمان سلامة المرضى، مع طرح معالجات للتحديات الجوهرية في نظم الرعاية الصحية ودعم الاستدامة في الخدمات الصحية، مما أتاح للمشاركين الذين زاد عددهم على 600 مشارك فرصة التفاعل في بيئة تعليمية وتطبيقية غنية، مختتماً بتكريم بنك الإسكان لجهوده في رعاية المؤتمر وتسهيل إقامته.


ويشار إلى أن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية قد تأسس في عام 2007 كمنظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لقيادة تحسين الجودة في الأردن ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ورفع مستوى سلامة المرضى من خلال الاعتماد والاستشارات وبناء القدرات.
 

 
 


