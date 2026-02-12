بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

ويهدف البنك من خلال إصدار هذه السندات إلى توفير حلول تمويلية متخصصة لمشاريع تعزز من القدرة المائية للأردن، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والأطر الرقابية لتعزيز الاستثمار المستدام، كما يعكس هذا التوجه التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي المسؤول عبر تنويع أدواته التمويلية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويؤكد بنك الإسكان أن عملية الإصدار خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يتوافق مع كافة متطلبات الإفصاح المتبعة ضماناً للشفافية.
