بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

الوكيل الإخباري- في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، يستعد بنك الإسكان لإطلاق أول سندات تمويل أزرق (Blue Bonds) بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ويأتي الإصدار ضمن الاتفاق المبدئي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ستكون الشريحة الأولى بواقع 100 مليون دولار، لتشكل ركيزة أساسية في تمويل المشاريع المستدامة المخصصة للموارد المائية.

