بنك الإسكان داعم رئيسي لأحد مباني سكن الطلبة في كينغز أكاديمي

الوكيل الإخباري- قدّم بنك الإسكان مؤخراً دعماً لكينغز أكاديمي، وتقديراً لهذا الدعم، أطلقت كينغز أكاديمي اسم بنك الإسكان على أحد مباني سكنات الطلاب "سُلافات" الخاص بالطلاب الجدد في كينغز أكاديمي/ مأدبا، والتي تم انشاؤها تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في أن تكون المدرسة أُنموذجاً للمدارس الثانوية على مستوى الشرق الأوسط، وبما ينسجم مع استراتيجية البنك لمسؤوليته الاجتماعية الداعمة لقطاع التعليم.

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ويُعتبر سكن "سُلافات" الذي سيحمل اسم بنك الإسكان، أحد السكنات التسعة ضمن البرنامج الداخلي للمدرسة، وهو مخصص لاحتضان الطلبة الجدد وتحديداً طلبة السنة الأولى. ويمتاز سكن "سُلافات" الذي اشتق اسمه من كلمة "السلحفاة" تيمناً بنجم السلحفاة الذي يعد ثاني ألمع نجوم كوكبة القيثارة، بما يقدمه للطلبة من مهارات يحتاجونها ليصبحوا أفراداً مستقلين وناجحين طيلة فترة وجودهم داخل المدرسة بالاعتماد على منهجية روتينية قوية "بطيئة ولكن ثابتة".



وقد جاءت هذه المبادرة من بنك الإسكان كامتداد لمبادرات الدعم التي قدمها للمدرسة في سنوات سابقة، بما في ذلك دعمه لدار الضيافة، وبرامج المنح الدراسية للطلبة، وغيرها مما يضاف لسجله الحافل من المبادرات التمكينية التعليمية على مر مسيرة خمسة عقود، والتي ساند عبرها العديد من المؤسسات الأكاديمية والتربوية.