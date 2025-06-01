بنك الإسكان داعم رئيسي لأحد مباني سكن الطلبة في كينغز أكاديمي

ويُعتبر سكن "سُلافات" الذي سيحمل اسم بنك الإسكان، أحد السكنات التسعة ضمن البرنامج الداخلي للمدرسة، وهو مخصص لاحتضان الطلبة الجدد وتحديداً طلبة السنة الأولى. ويمتاز سكن "سُلافات" الذي اشتق اسمه من كلمة "السلحفاة" تيمناً بنجم السلحفاة الذي يعد ثاني ألمع نجوم كوكبة القيثارة، بما يقدمه للطلبة من مهارات يحتاجونها ليصبحوا أفراداً مستقلين وناجحين طيلة فترة وجودهم داخل المدرسة بالاعتماد على منهجية روتينية قوية "بطيئة ولكن ثابتة".
وقد جاءت هذه المبادرة من بنك الإسكان كامتداد لمبادرات الدعم التي قدمها للمدرسة في سنوات سابقة، بما في ذلك دعمه لدار الضيافة، وبرامج المنح الدراسية للطلبة، وغيرها مما يضاف لسجله الحافل من المبادرات التمكينية التعليمية على مر مسيرة خمسة عقود، والتي ساند عبرها العديد من المؤسسات الأكاديمية والتربوية.
ويشار إلى أن دعم بنك الإسكان الأخير لمدرسة كينغز أكاديمي، يأتي انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية المدرسة التي تعتبر نموذجاً للمدارس على مستوى الأردن والعالم، خاصة وأنها تتميز بكونها مدرسة غير ربحية، تلتزم بتقديم منح مالية على أساس الحاجة لحوالي 50% من طلابها؛ بما يتناسب مع رسالتها التنموية التي تتمحور حول توفير فرص تعليمية ريادية وغير مسبوقة للشباب الواعد لتحويله لشباب قادر على إحداث التغيير في إطار مجتمعه وخارجه.
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