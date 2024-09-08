بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة

ويهدف الدعم المقدم من البنك لإقامة مشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة، إلى تمكين السيدات وتذليل العوائق أمامهن من خلال إكسابهن المهارات المهنية والحرفية والإنتاجية في العديد من المجالات، بما يفتح لهن ولأسرهن أبواب جديدة للانخراط في مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية مدرة للدخل، وقادرة على الاستدامة والتطور، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص التدريب والعمل. ويذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وقدّم دعمه الحصري لإقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق.
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