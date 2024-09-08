بنك الإسكان داعم لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة

الوكيل الإخباري- وسّع بنك الإسكان شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب من خلال تقديم الدعم الحصري عن قطاع البنوك لمشروع "دار نعمة" في محافظتي جرش والعقبة، حيث يسعى البنك إلى تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل، باعتبار ذلك من أبواب التمكين المتماشية مع برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".

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