بنك الإسكان راعياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون 2026

وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية، وإيماناً منه بأهمية دعم مهرجان جرش باعتباره حدثاً وطنياً بارزاً يسلط الضوء على الأردن كوجهة إقليمية وعالمية للثقافة والإبداع. كما يساهم المهرجان في التسويق السياحي للمملكة من خلال برامجه الثقافية والفنية المتميزة التي تستضيف نخبة من المبدعين والفنانين المحليين والعرب والعالميين سنوياً.
ويجسد بنك الإسكان من خلال هذه الرعاية دوره المجتمعي المسؤول، مُترجماً استراتيجيته المجتمعية الطموحة الهادفة إلى دعم مختلف الفئات والقطاعات والمؤسسات الوطنية، ويأتي ذلك انسجاماً مع أدواره الاقتصادية والاستثمارية وحرصه المستمر على المساهمة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتأتي مشاركة بنك الإسكان ضمن قائمة الداعمين للدورة الأربعين من مهرجان جرش، التي تُقام بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية والعربية والدولية، وتقدم هذا العام أكثر من 212 فعالية ثقافية وفنية وتراثية وعائلية، موزعة بين مدينة جرش الأثرية وعدد من محافظات المملكة، في تأكيد على مكانة المهرجان كواحد من أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.
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