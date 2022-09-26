بنك الإسكان راعي ذهبي لمؤتمر "القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي"

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن رعايته عن الفئة الذهبية لمؤتمر "القطاع الصحي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي" الذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تحت رعاية وزير الصحة الأسبق المهندس سعيد دروزةخلال الفترة 24- 25 أيلول الجاري في قصر الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات / فندق هيلتون - البحر الميت.

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وجاءترعاية بنك الإسكان للمؤتمر الذي أقيم بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة الحسين للسرطان ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، تماشياً مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للبنك التي تدعم القطاع الصحي للنهوض به ومساندة توجهات الدولة في سعيها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.



ويهدف المؤتمر إلى رسم السياسات الصحية المتكاملة وصولا لنظام صحي متميز ضمن منظومة صحية متكاملة ذات أهداف إنسانية نبيلة تحقق للمملكة المكانة التي تستحقها على خارطة العالم، من خلال الاطلاع على تجارب الدول العربية والإقليمية في هذا القطاع، وتسليط الضوء على الواقع والتنظيم التشريعي للتأمين الصحي، بالإضافةإلى رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في مجال التأمين الصحي، واستخدام الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة مساعدة لأنظمة التأمين الصحي، إلى جانب بيان دور المؤسسات الوطنية والدولية في المساهمة في موضوع التمويل الصحي والحوكمة.



والجدير بالذكر أن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تضم مختلف قطاعات متلقي الخدمة الطبية، وتهتم بالدفاع عن حقوق المواطنين، وتعمل على توفير فرص التعاقد مع الجهات الطبية، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على أسعار الأطباء والمستشفيات وأسعار كافة مزودي الخدمات الطبية.