الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضّح حول قرارها بالتحوّل إلى التعليم الإلكتروني

إطلاق دراسة لتطوير الشبكة الكهربائية في الأردن

البلبيسي: تراجع الإقبال على التطعيم في رمضان

هل يحق للزوج منع زوجته من أداء صلاة التراويح في المسجد ؟ الافتاء تجيب

صادرات اربد تنمو بنسبة 21.8 % في الربع الأول من العام الحالي

خوفاً من التسمم .. هل تسحب شوكولاته اطفال شهيرة من السوق المحلية ؟

الصين تنفق 18 مليار دولار على التطعيم ضد كورونا

بشرى سارة لمتلقي لقاح كورونا

شهادة الـ18% تسحب 423 مليار جنيه من السيولة في مصر

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الثلاثاء، 05-04-2022 10:54 ص

بنك الإسكان وتكية أم علي يجددان شراكتهما الاستراتيجية

129309-Digital-Screens-17


الوكيل الاخباري - إيماناً منه بأهمية دعم المؤسسات والمنظمات غير الربحية ذات الأهداف الإنسانية والنبيلة، أعلن بنك الإسكان - الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تجديده لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها والغايات التي قامت لأجلها والمتمثلة في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة.

اضافة اعلان


ويرتبط بنك الإسكان وتكية أم علي منذ سنوات طويلة باتفاقية شراكة استراتيجية،عكس من خلالها البنك مسؤوليته المجتمعية بدعم أسر تكية أم علي، ومساعيه المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة.


وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك الإسكان بتقديم الدعم من خلال طرود غذائية لعدد من الأسر المحتاجة والمستفيدة من تكية أم علي بشكل شهري وعلى مدار عام كامل، بالإضافة إلى تغطية تكاليف 200 طرد غذائي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك للأسر المستفيدة من تكية أم علي.


وأكدالرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، على الدور المميز الذي تقوم به تكية أم علي في مكافحة الجوع والفقر الغذائي في المملكة، موضحاً أن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي يأتي إدراكاً من البنك لأهمية التكية ودورها المميز في مكافحة الجوع والفقرالغذائي في المملكة وتمكينها من استدامة دعمها للأسر المستفيدة في شهر رمضان وعلى مدار العام.


وأشار الصفدي إلى استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك الإسكان والتي تتضمن في برامجها دعم الفئات الأقل حظاً ومساندة المؤسسات والمنظمات الوطنية والجمعيات غير الربحية التي تقوم على تحقيق أهداف إنسانية ونبيلة تسعى من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن مواصلة البنك لدوره التنموي والمجتمعي المميز.


من جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر:"نثمن الدعم المستمر من قبل بنك الإسكان لبرامج تكية أم علي في ورسالتها المتمثلة في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة، حيث يساهم هذا الدعم في إيصال الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في المملكة، ونأمل في المستقبل القريب ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية والممتدة مع بنك الإسكان وغيرها من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص أن نحققرؤيتنا المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع".


ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Arab Bank x the leap!

البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج الرياديين من "إنديفر" الأردن !the leap

Arab Bank - GAM

إجتماع الهيئة العامة للبنك العربي بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني

GetAttachment

زين تجدّد تعاونها مع جمعية "همتنا" وتقدّم 220 ألف دينار لإعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة

Samsung Jet Bot Revealer Picture

مكنسة روبوت Jet Bot + من سامسونج متوفرة الآن في السوق الأردنية

HB Building

بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لدولة رئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

1080x1080_AR-0

حققوا أقصى استفادة من جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022

أخبار متعلقة
HB Building

بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لدولة رئيس الوزراء مع منتدى الاستراتيجيات الأردني

nbbj_hbtf-aerial

بنك الإسكان يطلق أغنية "اضحك ومشيها" بمناسبة شهر رمضان المبارك

PHOTO-2022-03-27-12-30-37

بنك الإسكان يشارك مريضات مركز الحسين للسرطان الاحتفال بعيد الأم

Fintech

بنك الإسكان يحصل على جائزة أفضل بنك أردني لعام 2022

GetAttachment (1)

بنك الإسكان داعم لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

Int. Women Day 8.3.2022

بنك الإسكان يكرم أقدم عميلة بمناسبة يوم المرأة العالمي