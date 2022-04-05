بنك الإسكان وتكية أم علي يجددان شراكتهما الاستراتيجية

الوكيل الاخباري - إيماناً منه بأهمية دعم المؤسسات والمنظمات غير الربحية ذات الأهداف الإنسانية والنبيلة، أعلن بنك الإسكان - الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تجديده لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي، وذلك لتمكينها من تحقيق أهدافها والغايات التي قامت لأجلها والمتمثلة في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة.

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ويرتبط بنك الإسكان وتكية أم علي منذ سنوات طويلة باتفاقية شراكة استراتيجية،عكس من خلالها البنك مسؤوليته المجتمعية بدعم أسر تكية أم علي، ومساعيه المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة.



وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك الإسكان بتقديم الدعم من خلال طرود غذائية لعدد من الأسر المحتاجة والمستفيدة من تكية أم علي بشكل شهري وعلى مدار عام كامل، بالإضافة إلى تغطية تكاليف 200 طرد غذائي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك للأسر المستفيدة من تكية أم علي.



وأكدالرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، على الدور المميز الذي تقوم به تكية أم علي في مكافحة الجوع والفقر الغذائي في المملكة، موضحاً أن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع تكية أم علي يأتي إدراكاً من البنك لأهمية التكية ودورها المميز في مكافحة الجوع والفقرالغذائي في المملكة وتمكينها من استدامة دعمها للأسر المستفيدة في شهر رمضان وعلى مدار العام.



وأشار الصفدي إلى استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك الإسكان والتي تتضمن في برامجها دعم الفئات الأقل حظاً ومساندة المؤسسات والمنظمات الوطنية والجمعيات غير الربحية التي تقوم على تحقيق أهداف إنسانية ونبيلة تسعى من خلالها إلى تحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن مواصلة البنك لدوره التنموي والمجتمعي المميز.



من جانبه، قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر:"نثمن الدعم المستمر من قبل بنك الإسكان لبرامج تكية أم علي في ورسالتها المتمثلة في مكافحة الفقر الغذائي في المملكة، حيث يساهم هذا الدعم في إيصال الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في المملكة، ونأمل في المستقبل القريب ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية والممتدة مع بنك الإسكان وغيرها من الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص أن نحققرؤيتنا المتمثلة في الوصول لأردن خالٍ من الجوع".



ومن الجدير بالذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 تهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.