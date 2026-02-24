بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج "إمكان الإسكان"

01:55 م

الوكيل الإخباري- في خطوة تعكس التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، أعلن بنك الإسكان عن توسيع شراكته الاستراتيجية مع تكية أم علي، في امتداد للتعاون الطويل بين الطرفين، بهدف تعزيز الدعم المقدم للتكية وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها الإنسانية، بما يتماشى مع قطاعات برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك "إمكان الإسكان"، ولا سيما في قطاع التمكين الاجتماعي. اضافة اعلان





ويشمل التوسع إدراج مشروع التغذية المدرسية كأحد أوجه الدعم الجديدة، حيث سيتم توزيع ألواح تمر صحية وغنية بالمكونات الغذائية الطبيعية لطلاب في المناطق الأقل حظًا، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي المدرسي، ودعم صحة الطلبة، وتحسين قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي.



كما يمتد نطاق الدعم ليشمل مشروع ترميم المنازل، بهدف تحسين الظروف السكنية للأسر الأكثر حاجة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة لهم، حيث تنعكس إيجابًا على الاستقرار الأسري والصحة الجسدية والنفسية للمستفيدين.



وفي إطار الشراكة الموسعة، يواصل البنك دعم برنامج كفالات الأسر الذي تنفذه تكية أم علي، كما يساهم في عدد من البرامج التطوعية مثل تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها، وتقديم وجبات الإفطار الساخنة ضمن موائد الرحمن التي تقيمها تكية أم علي في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة.



وستنفذ هذه الأنشطة بمشاركة الموظفين من متطوعي برنامج "إمكان الإسكان"، في إطار التزام البنك بترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز مشاركتهم المستمرة في المبادرات المجتمعية.



ويشار إلى أن الشراكة بين البنك والتكية تعود إلى أكثر من عقد، حيث تعتبر إحدى الركائز الأساسية لبرنامج "إمكان الإسكان"، فيما يعكس التوسع فيها خلال العام الجاري تطور عمله المجتمعي والإنساني ودوره الريادي في هذا المجال.



تأسست جمعية تكية أم علي عام 2003، وتعد إحدى أبرز الجمعيات الخيرية في الأردن، حيث تعمل على توفير الغذاء الصحي والمتوازن للأسر الأقل حظًا على مدار العام. وتتبنى التكية نهجًا قائمًا على الاستدامة والكرامة الإنسانية، من خلال برامج غذائية منتظمة تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات المملكة.





