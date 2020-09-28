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الإثنين، 28-09-2020 01:05 م

بنك الإسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يتعاونان لتعزيز تطوير الخدمات المالية المراعية للنوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري – في إطار جهوده المبذولة لتعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتسهيل وصول الخدمات المالية للنساء الرياديات، استضاف بنك الإسكان في مقره الرئيسي مؤخراً وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة متخصصة لقيادات البنك بعنوان "أفضل الممارسات للوصول إلى النساء الرياديات من خلال الخدمات المالية المستجيبة للنوع الاجتماعي"، حيث تم عرض أهم الأسس لتقديم الخدمات المالية المراعية لنوع الاجتماعي وأبرز الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.

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ويأتي تنظيم هذه الورشة التي حضرها الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي إلى جانب الإدارة العليا التنفيذية في البنك، ضمن مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة  "تعزيز صمود النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة في العراق والأردن"، وبدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد" وبتنفيذ من شركة آية للاستشارات والتنمية.


وفي تعليقه على هذه  الورشة  شدد  الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي،  على  أهمية تمكين النساء الأردنيات وخاصة رائدات الأعمال، لافتاً إلى أهمية الموضوعات التي نوقشت خلال الورشة والتي طرحت أمام إدارة البنك والمتمثلة في استراتيجيات تطوير المنتجات المراعية للنوع الاجتماعي لمساعدة رائدات الأعمال في الوصول إلى فرص تمويل مجدية.


وجدد الصفدي، التزام بنك الإسكان -الذي يمتلك شبكة واسعة من الفروع في جميع أنحاء المملكة ويسعى إلى الابتكار- بدعم الجهود الوطنية لتحقيق الشمول المالي المستدام من خلال تقديم خدمات تستهدف جميع شرائح المجتمع.


من خلال تعاونها مع بنك الإسكان ، تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهمية تقديم خدمات تستجيب للنوع الاجتماعي لتسريع تحقيق الشمول المالي المستدام، ومساعدة النساء على الوصول المنصف والعادل إلى الخدمات المالية في الأردن.


 




 

 


 

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