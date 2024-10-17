بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024

الوكيل الإخباري- حقّق فريق بنك الإسكان لقب بطولة البنوك الكروية الثالثة للسنة الثانية على التوالي والتي نظمها البنك المركزي الأردني، وذلك بفوزه على نظيره فريق البنك الأردني الكويتي بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية. وتوّج الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي فريق البنك، بحضور ممثلين عن إدارة البنكين. وقد حصل بنك الإسكان بالإضافة إلى فوز فريقه باللقب على جائزة هداف البطولة وجائزة أفضل حارس في البطولة.

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