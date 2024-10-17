بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024

جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الثالثة، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني، حيث أشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للنسخة الثالثة التي انطلقت منافساتها بشهر أيلول الماضي بمشاركة (11) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن.
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