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الأربعاء، 20-12-2023 12:09 م

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثانية 2023

فريق البنك - كحلي


الوكيل الإخباري - حقّق فريق بنك الإسكان لقب بطولة البنوك الكروية الثانية 2023 التي نظمها البنك المركزي الأردني وذلك بفوزه على نظيره فريق بنك الأردن بنتيجة (4-3) في المباراة النهائية، حيث توّج عطوفة الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي فريق البنك، بحضور ممثلين عن إدارة البنكين. وقد حصل بنك الإسكان بالإضافة إلى فوز فريقه باللقب على جائزة أفضل حارس في البطولة.اضافة اعلان

جاء ذلك في اختتام بطولة البنوك الكروية الثانية، والتي أطلقها البنك المركزي الأردني بتنظيم من قبل لجنة النشاط الاجتماعي للبنك المركزي الأردني. وأشادت الفرق المشاركة بالتنظيم المميز للبطولة حيث شهدت النسخة الثانية التي انطلقت منافساتها بشهر أيلول الماضي مشاركة (19) فريق من مختلف البنوك العاملة في الأردن.

 




 

 


 

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