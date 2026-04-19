بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسة نهر الأردن لحماية الطفل وتمكين المرأة

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية تجديد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة نهر الأردن، للمواصلة في دعم مشاريع المؤسسة الخاصة بحماية الطفل وتمكين المرأة.

اضافة اعلان



وبموجب الاتفاقية، يستمر البنك في دعم برنامج نهر الأردن لحماية الأسرة والطفل، الذي أطلقته جلالة الملكة رانيا العبد الله عام 1997، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن والعالم العربي والمرجعية المحلية الرئيسية فيما يتعلق بتعزيز حماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، عبر التركيز على محاور التوعية والوقاية والتدخل. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم على توسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الأطفال والسيدات بواقع ما يقارب 6 آلاف طفل وسيدة، عبر تنفيذ برامج وفعاليات تثقيفية للوقاية من الإساءة وبناء القدرات في مجال سلامة الطفل وتعزيز ممارسات الوالدية السليمة.



وتتضمن الاتفاقية أيضاً تقديم الدعم لمشروعين من مشاريع مؤسسة نهر الأردن الاجتماعية الموجهة للسيدات، وهما مشروع تصاميم نهر الأردن والذي يوفر منتجات مصنعة يدوياً بأيدي سيدات البادية والريف، ومشروع مطبخ الكرمة الذي يوفر مجموعة متنوعة من المأكولات البيتية بأيدي سيدات المجتمع المحلي. وفي هذا الإطار، سيساهم بنك الإسكان في تمكين أكثر من 35 سيدة ضمن المشروعين عبر تطوير قدراتهن كمعيلات مستقلات من خلال تدريبات فنية وريادية متخصصة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي غير مباشر على أكثر من 160 فرداً من أفراد أسرهنّ.



وتنسجم هذه الشراكة التي تأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين، مع أهداف برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يركز البنك ضمنه على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بدعمها المتواصل لتقديم مختلف أنواع المساندة لأبناء المجتمع وفقاً للاحتياجات وبما يسهم في معالجة التحديات.