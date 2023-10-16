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الإثنين، 16-10-2023 10:50 ص

بنك الإسكان يجدد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة إيليا نقل

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الوكيل الإخباري - جدّد بنك الإسكان ومؤسسة إيليا نُقل مؤخراً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الممتدة بينهما منذ العام 2016، والهادفة لمساندة المؤسسة في تحقيق أهدافها ورسالتها بتقديم منح جامعية للطلبة الحاصلين على مقاعد في الجامعات الحكومية بناءً على أسس القبول الموحد وفق معايير وشروط محددة تعتمدها المؤسسة.

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وبموجب الشراكة المجددة التي ستستمر حتى العام 2026، يقدم بنك الإسكان منحتين دراسيتين جامعيتين بالكامل لطالبين من الطلبة المنتفعين من خدمات المؤسسة، مغطياً عبرهما كافة الرسوم الدراسية وتكاليف المواصلات والبرامج التدريبية والمصاريف الإدارية على مدار أعوام الدراسة الجامعية الأربعة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب بالحصول على تدريب عملي في دوائر البنك المختلفة أثناء سنوات الدراسة بما يثري تجربتهم التعليمية والعملية.

 


ويعبّر بنك الإسكان من خلال هذه المبادرة عن سعيه المستمر لتوسيع نطاق الشمول التعليمي وتعزيز فرصه المتكافئة؛ كجزء من إيمانه بأهمية الاستثمار في الشباب الأردني ضمن إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية.

كما تأتي هذه الشراكة تحقيقاً لمبدأ الاستدامة الذي ينتهجه البنك، حيث كان البنك قد غطى مسبقاً تكاليف منح دراسية لعدد من الطلبة مع مؤسسة إيليا نقل منذ عام 2016.

 


ويشار إلى أن مؤسسة إيليا نقل تأسست بهدف تطوير الشباب من خلال توفير الفرص لهم لإكمال دراستهم الأكاديمية العليا في الجامعات وكليات المجتمع أو التوجه للتعليم المهني، حيث تقوم المؤسسة بتغطية الاقساط الدراسية بالإضافة الى تكاليف المواصلات للحاصلين على المنح، كما تعمل المؤسسة على عقد برامج تدريبية لتطوير المهارات الشخصية والعلمية واللغوية والتقنية للطلبة لتأهيلهم لدخول سوق العمل.


 




 

 


 

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