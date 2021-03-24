بنك الإسكان يجدد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الاخباري - إيماناً من البنك بالرسالة السامية التي تتبناها المؤسسة، ومواصلة لدوره المجتمعي المميز، جدد بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً –اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان للأعوام 2021- 2022.

اضافة اعلان



وبموجب اتفاقية الشراكة، سيدعم بنك الإسكان، مؤسسة الحسين للسرطان في تنفيذ مجموعة من برامجها والمتمثلة في برنامج صندوق الجامعات لمرضى مركز الحسين للسرطان، وبرنامج دعم المرضى البالغين، وجائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين، وبرنامج الحملة السنوية التوعوية لسرطان الثدي، إضافة إلى برنامج سوار التطوعي.



وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، على استمرار البنك بتقديم الدعم لمؤسسة الحسين للسرطان لتمكينها من تحقيق أهدافها المتمثلة بتوفيرالرعاية الشمولية وفقاً لأفضل المعايير لأكبر عدد من مرضى السرطان، وحشد الجهود لمواجهة ومحاربة هذا المرض، وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية التي يشهد فيها الأردن ودول العالم أجمع تفشي جائحة كورونا ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز النسيج المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية كالتلاحم والتكافل والتعاضد.



وأوضح الصفدي، أن بنك الإسكان يتبنى استراتيجية مجتمعية تترجم مواطنته الصالحة وتغطي برامجها دعم مبادرات وقطاعات رئيسية منها قطاع الصحة ومؤسساته، وعلى رأسها مؤسسة الحسين للسرطان التي يرتبط معها البنك بشراكة استراتيجية تمتد لسنوات طويلة، وذلك لإيمانه بأهمية هذه المؤسسة ودورها الحيوي والمستدام في المجتمع.



ومنجانبها، أعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان عن شكرها وتقديرها لبنك الإسكان، وقالت:"تربطنابالبنك شراكة استراتيجية طويلة، وعبر السنوات، لم يتوانَ البنك عن تقديم كافة أوجه الدعم لبرامج وحملات المؤسسة والمركز، حيث يعكس هذا التعاون مفهوم التكافل الاجتماعي الذي بات أساسياً في الوقت الحالي، ما يمكننا من نشر الوعي بشكل أوسع والتثقيف بين أفراد المجتمع ودعم المرضى في مسيرة كفاحهم ضد السرطان".



تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يرتبط بعلاقة تعاون استراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان منذ عدة سنوات، ويتواجد باستمرار كراع وداعم ومشارك في مختلف برامج المؤسسة، وبما ينسجم مع خطته الاستراتيجية في بناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



