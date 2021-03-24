الأربعاء 24-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة: مخالفة 9 أفراد وإغلاق منشأة

وفاة مواطن على الصحراوي بسبب الغبار

قرارات حكومية عاجلة ومتسارعة لمواجهة كورونا وسط مؤشر صحي خطير

وفيات الأربعاء 24/3/2021

جلسة نيابية تشريعية اليوم

اجتماع أردني مصري عراقي على المستوى الوزاري في عمّان اليوم

كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

إيداع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي اليوم

تونس تعلن تأييدها للمبادرة السعودية حول اليمن

الأربعاء، 24-03-2021 09:08 ص

بنك الإسكان يجدد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان

HBTF building New


الوكيل الاخباري - إيماناً من البنك بالرسالة السامية التي تتبناها المؤسسة، ومواصلة لدوره المجتمعي المميز، جدد بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً –اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان للأعوام 2021- 2022.

اضافة اعلان

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيدعم بنك الإسكان، مؤسسة الحسين للسرطان في تنفيذ مجموعة من برامجها والمتمثلة في برنامج صندوق الجامعات لمرضى مركز الحسين للسرطان، وبرنامج دعم المرضى البالغين، وجائزة مؤسسة الحسين للسرطان للإعلاميين، وبرنامج الحملة السنوية التوعوية لسرطان الثدي، إضافة إلى برنامج سوار التطوعي.


وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي، على استمرار البنك بتقديم الدعم لمؤسسة الحسين للسرطان لتمكينها من تحقيق أهدافها المتمثلة بتوفيرالرعاية الشمولية وفقاً لأفضل المعايير لأكبر عدد من مرضى السرطان، وحشد الجهود لمواجهة ومحاربة هذا المرض، وخصوصاً في هذه الأوقات الاستثنائية التي يشهد فيها الأردن ودول العالم أجمع تفشي جائحة كورونا ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز النسيج المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية كالتلاحم والتكافل والتعاضد.


وأوضح الصفدي، أن بنك الإسكان يتبنى استراتيجية مجتمعية تترجم مواطنته الصالحة وتغطي برامجها دعم مبادرات وقطاعات رئيسية منها قطاع الصحة ومؤسساته، وعلى رأسها مؤسسة الحسين للسرطان التي يرتبط معها البنك بشراكة استراتيجية تمتد لسنوات طويلة، وذلك لإيمانه بأهمية هذه المؤسسة ودورها الحيوي والمستدام في المجتمع.


ومنجانبها، أعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان عن شكرها وتقديرها لبنك الإسكان، وقالت:"تربطنابالبنك شراكة استراتيجية طويلة، وعبر السنوات، لم يتوانَ البنك عن تقديم كافة أوجه الدعم لبرامج وحملات المؤسسة والمركز، حيث يعكس هذا التعاون مفهوم التكافل الاجتماعي الذي بات أساسياً في الوقت الحالي، ما يمكننا من نشر الوعي بشكل أوسع والتثقيف بين أفراد المجتمع ودعم المرضى في مسيرة كفاحهم ضد السرطان".


تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يرتبط بعلاقة تعاون استراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان منذ عدة سنوات، ويتواجد باستمرار كراع وداعم ومشارك في مختلف برامج المؤسسة، وبما ينسجم مع خطته الاستراتيجية في بناء شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
MKT_AX3_Pro_White_ProductKV_Horizontal_RGB_PSD_AR_HQ_20200317

HUAWEI WiFi AX3 Quad-core إضافة نوعية لعالم أجهزة التوجيه

JPEG@

الملكية الأردنية تبدأ اعطاء لقاح كورونا لموظفيها ضمن حملة تطعيم العاملين في المطارات الأردنية

image

إطلاق مبادرة "آخر ما حملوا" لدعم أطفال وعائلات الزعتري

GetAttachment (1)

شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين السوق المفتوح واستيكو

10930891_778555332193558_5392147670061130409_n

LG تجمع الأمهات مع عائلاتهن في عيد ست الحبايب

1616412353481

زين الأردن تنوي استثمار 223 مليون دينار خلال العام الحالي

أخبار متعلقة
JPEG@

الملكية الأردنية تبدأ اعطاء لقاح كورونا لموظفيها ضمن حملة تطعيم العاملين في المطارات الأردنية

Capital Bank HQ Branch - image

السالم: مجموعة كابيتال بنك تستعد لانطلاقة مصرفية جديدة في الأردن والعراق يقودها الابتكار والتحول الرقمي

IWD- 8.3.2021

بنك الإسكان يحتفي بيوم المرأة العالمي ويُكرّم عدداً من أقدم موظفاته