بنك الإسكان يجدد شراكته السنوية مع مؤسسة نهر الأردن

الوكيل الاخباري - في إطار حرصه على دعم المؤسسات والبرامج ذات الأهداف الإنسانية والمجتمعية النبيلة، وترجمة لبرامج مسؤوليته المجتمعية ومواطنته الصالحة، أعلن بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة نهر الأردن، وتقديم دعمه السنوي والبالغ قيمته 150 ألف دينار.

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ويأتي هذا الدعم من قبل بنك الإسكان، انطلاقاً من إيمانه وتقديره لدور مؤسسة نهر الأردن التي تترأسها جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 1995 ومساهمتها في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وإحداث التغيير الإيجابي عبر تطوير نماذج تنموية مستدامة تقوم بالتصدي للتحديات التي تؤثر على حياة الأردنيين اليومية، وذلك من خلال طرح وتبني برامج ومبادرات تتمحور حول حماية الطفل وتمكين المجتمعات.



ومن المقرر أن يستفيد من هذا الدعم (3) برامج تنفذها مؤسسة نهر الأردن وهي؛ برنامج حماية الطفل والأسرة وخط الحماية 110، وبرنامج تمكين المجتمعات - محور التشبيك الوظيفي، بالإضافة إلى المشاريع الإنتاجية/ الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة الإنتاجي.



ويهدف برنامج حماية الطفل الذي سيدعمه البنك إلى بناء أردن أكثر أماناً للأسرة والطفل، حيث يسهم البرنامج في تغيير حياة أكثر من 10 آلاف طفل وأسرة سنوياً، وذلك بعد خدمات التدخل والوقاية والتوعية التي تقوم بها وحدة الخدمات النفسية في مؤسسة نهر الأردن من خلال اعتماد نموذج متكامل يشرك كافة الأطراف المعنية بالطفل ويعالج حالات الإساءة للأطفال والسيدات والتعامل مع تبعاتها النفسية والاجتماعية والقانونية بجهد مكثف.



ويقدم برنامج حماية الطفلخط الحماية 110 للمساعدة المجاني، حيث يعمل هذا الخط من خلال فريق مدرّب من المتطوعين على الاستجابة للمكالمات الواردة التي يتجاوز عددها سنوياً أكثر من 7000 مكالمة حقيقية تمكن الأطفال وأسرهم من الوصول الى الخدمات الاستشارية في الامور المتعلقة بنمو الأطفال الجسدي والنفسي والاجتماعي والتعليمي.



ويجسد برنامج تمكين المجتمعات - التشبيك الوظيفي، الذي سيدعمه بنك الإسكان، التزام مؤسسة نهر الأردن بالتنمية البشرية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد، والمجتمعات المحلية، وهيئات المجتمع المحلي، لتحقيق الإزدهار الاقتصادي والاجتماعي طويل الأمد.



ويُعنى هذا البرنامج بتطوير القدرات الريادية لأفراد وهيئات المجتمعات المحلية من خلال نماذج مبتكرة ومستدامة تهدف إلى تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين ودعم مشاريعهم وتطوير مهاراتهم الريادية والاجتماعية، حيث تطمح مؤسسة نهر الأردن إلى الوصول إلى 1000 مستفيد خلال فترة زمنية مدتها 12 شهراً تتضمن بناء قدرات المستفيدين في مجال التوظيف والريادة وخلق فرص عمل وإنشاء مشاريع ريادية.



كما يوفر البرنامج مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد التدريبية والاقتصادية والطبيعية والبشرية لإشراك أفراد المجتمع بشكل فاعل، وتمكينهم من مواجهة التحديات، وابتكار الحلول المناسبة عوضاً عن الاعتماد على الحكومات والمؤسسات غير الحكومية.



وسيخصص التبرع الذي قدمه البنك، لدعم برنامج المشاريع الإنتاجية (الحرف اليدوية ومطبخ الكرمة) الهادف إلى تطوير قدرات 300 سيدة من مختلف مناطق المملكة، كمعيلات مستقلات داخل أسرهن من خلال توفير فرص عمل ضمن مشاريع المؤسسة الإنتاجية والتي تشمل الحرف اليدوية وفنون الطهي بالإضافة إلى تطوير مهارات الدخول إلى سوق العمل والريادة وإدارة الأعمال لدى هؤلاء السيدات.



تجدر الإشارة، إلى أن بنك الإسكان يرتبط بشراكة استراتيجية مع مؤسسة نهر الأردن منذ سنوات طويلة إيماناً منه بدور المؤسسة الراسخ في التنمية المستدامة التي تعد أحد أبرز أهداف استراتيجية البنك المعتمدة لبرامج المسؤولية الاجتماعية.