بنك الإسكان يجدّد شراكته مع تكية أم علي لدعم برامجها السنوية لعام 2025

09:09 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721084 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جدّد بنك الإسكان اتفاقية الشراكة مع تكية أم علي، بهدف مواصلة دعمها في تنفيذ برامجها وحملاتها الموسمية، بما في ذلك الحملات الرمضانية، لتمكينها من تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان، من قبل الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، بحضور عدد من ممثلي البنك والتكية. اضافة اعلان





وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "ننظر إلى شراكتنا مع تكية أم علي كجزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تتجاوز العمل المصرفي، وتمتد لتحقيق التمكين الاجتماعي وتوسيع دائرة الأثر الإيجابي، استكمالاً لمسيرتنا الممتدة لأكثر من خمسة عقود في العمل المجتمعي."

من جانبه، ثمّن مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، الدعم المستمر من بنك الإسكان لبرامج وحملات التكية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزاماً مشتركاً بخدمة المجتمع.



كما أشار إلى أهمية هذه المساندة في تحقيق أهداف تكية أم علي في مكافحة الجوع ونقص التغذية، وضمان استدامة برامجها وعملياتها.



وتُعد هذه الشراكة امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين، بما ينسجم مع أهداف برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك "إمكان الإسكان" في قطاع التمكين الاجتماعي. حيث يلتزم البنك بدعم المبادرات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها تكية أم علي، التي يسعى إلى دعم جهودها في تحقيق رؤيتها للوصول إلى "أردن خالٍ من الجوع"، وتعزيز دوره في تحقيق الاستدامة الغذائية.



بموجب هذه الشراكة، يستمر البنك في دعم "برنامج كفالات الأسر" الذي تنفذه تكية أم علي، بالإضافة إلى المساهمة في عدد من البرامج التطوعية، مثل تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها، وتقديم وجبات الإفطار الساخنة ضمن موائد الرحمن التي تقيمها التكية في مقرها الرئيسي بمنطقة المحطة.



كما سيتم تنفيذ هذه الأنشطة بمشاركة موظفي البنك من متطوعي برنامج "إمكان الإسكان"، حيث يلتزم البنك بترسيخ ثقافة العمل التطوعي بينهم، وإتاحة الفرص المستمرة لهم للمشاركة في المبادرات المجتمعية.



وتعمل تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ 20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر.



ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تلبي احتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.



