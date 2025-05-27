الثلاثاء 2025-05-27 04:36 م
 

بنك الإسكان يحتفل بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

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جانب من الاحتفالات
 
الثلاثاء، 27-05-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-  احتفل بنك الإسكان يوم الخميس الموافق 22 أيار الجاري بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال فعالية خاصة نظّمها في مبنى الإدارة العامة بمشاركة واسعة من موظفيه.

وجاءت الاحتفالية تجسيداً لحرص البنك على المشاركة في المناسبات الهامة والعزيزة على قلوب الأردنيين باعتباره جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع، كما جاءت تعبيراً عن قيم الانتماء والاعتزاز الوطني، مقدماً صورة من صور الأسرة الأردنية الواحدة.

حمى الله الأردن أرضاً وقيادة وشعباً.

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