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بنك الإسكان يحتفي بشهر رمضان بأغنية "رمضان بيكمل بوجودكم"

ئيلب
بنك الاسكان
 
الأربعاء، 05-03-2025 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   أطلق بنك الإسكان أغنية "رمضان بيكمل بوجودكم" بصوت النجم الأردني حسين السلمان، احتفاءً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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وتحمل الأغنية رسالة شكر وتقدير لمن يواصلون عملهم في مختلف مواقعهم خلال وقت الإفطار لخدمة أبناء المجتمع، ممن يضعون مسؤولياتهم فوق راحتهم من أطباء ورقباء سير وعاملين في مختلف القطاعات، مُجسدين قيم العطاء والتفاني التي يحملها الشهر الفضيل.


وكعادته، يحرص بنك الإسكان على مشاركة عملائه والمجتمع مختلف المناسبات، متمنياً أن يحمل رمضان هذا العام الخير والبركة للجميع.

 
 
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