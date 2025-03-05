بنك الإسكان يحتفي بشهر رمضان بأغنية "رمضان بيكمل بوجودكم"

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الإسكان أغنية "رمضان بيكمل بوجودكم" بصوت النجم الأردني حسين السلمان، احتفاءً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان



وتحمل الأغنية رسالة شكر وتقدير لمن يواصلون عملهم في مختلف مواقعهم خلال وقت الإفطار لخدمة أبناء المجتمع، ممن يضعون مسؤولياتهم فوق راحتهم من أطباء ورقباء سير وعاملين في مختلف القطاعات، مُجسدين قيم العطاء والتفاني التي يحملها الشهر الفضيل.