الثلاثاء 09-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إغلاق مصنع معسل في عمان

استمرار المظاهرات في لبنان

ارتفاع خطير بعدد اصابات كورونا ومواطنون لـ برنامج الوكيل : الوضع مقلق

أسعار الذهب الثلاثاء 9/3/2021

عبيدات : تقييم نهائي للوضع الوبائي يتبعه قرار بالحظر الشامل لعدة أيام

فلسطين النيابية تبحث مطالب موظفي أونروا

بيان هام من الخارجية الأميركية حول تأشيرات السفر

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

السير : ندعو للالتزام بالشواخص المرورية

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الثلاثاء، 09-03-2021 09:09 ص

بنك الإسكان يحتفي بيوم المرأة العالمي ويُكرّم عدداً من أقدم موظفاته

IWD- 8.3.2021


الوكيل الاخباري - تقديراً لجهودهن واسهاماتهن المميزة في مسيرة عملهن، أقام بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – حفل تكريم لعدد من أقدم موظفاته وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، الذي صادف يوم الإثنين الموافق 8 اذار 2021.

اضافة اعلان

ويأتي هذا التكريم الذي أقيم في مبنى البنك الرئيسي بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية وعدد من المدراء التنفيذيين، تقديراً للجهود التي قدمنها الموظفات المكرمات على مدار سنوات طويلة.


وفي حفل التكريم، أعرب الصفدي في كلمته عن فخره واعتزازه بالموظفات المكرمات اللواتي واكبن جزءاً كبيراً من مسيرة البنك وتاريخه الحافل بالإنجازات والإسهامات،مبيناً أن هذا التكريم يعكس الثقافة المؤسسية للبنك الداعمة لدور المرأة العاملة.


وقال الصفدي:" إنّ تواجد المرأة في العمل المصرفي وخاصة في بنك الاسكان منذ تأسيسه يؤكد إيماننا بكفاءتها وقدراتها على التعامل مع كافة معطيات ومتطلبات العمل ومواجهة العديد من التحديات والصعوبات والتغلب عليها"، لافتاً إلى وجود عدد من السيدات اللواتي تولين مناصب قيادية في البنك.


وأكد الصفدي أن بنك الإسكان يتطلع دوماً نحو التقدم والرفعة، وهذا الطموح الذي يقوم على تقدير التميّز الفردي ويشجع ويحفز التعاون والعمل الجماعي يستوجب على جميع موظفاته وموظفيه العمل بروح فريق واحد.


من جانبهن، أعربت الموظفات المكرمات عن شكرهن للإدارة التنفيذية في بنك الإسكان عن هذه المبادرة المميزة التي تركت أثراً طيباً في نفوسهن، مستذكرات النقلات النوعية التي حققها البنك، ومؤكدات أنهن سيواصلن العمل بذات النهج والروح التنافسية لتعزيز مكانة البنك في السوق المصرفي.


تجدر الإشارة إلى أن نسبة الموظفات العاملات في البنك في العام 2020 بلغت 42.15% من إجمالي عدد الموظفين، فيما بلغت نسبة الموظفات اللواتي يعملن في المناصب الوسطى والعليا 16.29%.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Lexus

"المركزية لكزس" تطلق عرضًا حصريًا بمناسبة عيد الأم

WhatsApp Image 2021-03-09 at 10.30.56 AM (1)

شركة أنفاس مستمرة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي الإلكترونية

GetAttachment

البحث عن دورات تدريبية معروضة على السوق المفتوح

ARAB BANK - IWD PRL Image

البنك العربي يكرّم موظفاته الأقدم خدمة عبر شبكته الإقليمية

WhatsApp Image 2021-03-08 at 8.41.45 PM

خريجةُ جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا هبة شبروق ضمن القادة المؤثرين للعام 2021

AG_ride_1_AR (1)

متجر HUAWEI AppGallery يدمج أشهر تطبيقات خدمات النقل المأجورة لتلبية احتياجات مستخدميه

أخبار متعلقة
4

بنك الإستثمار الأوروبي يقدم تمويلاً بقيمة 100 مليون يورو لبنك الإسكان