بنك الإسكان يحتفي مع موظفيه باليوم العالمي للشباب

الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف يوم الخميس 12 آب الجاري، عقد بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً- فعالية للاحتفال بمجموعة من موظفيه الشباب المتميزين وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية في أعمال البنك وذلك باعتبارهم جزءاً رئيساً من منظومة تغيير المستقبل.

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ويعتبر هذا اليوم الذي حددته منظمة الأمم المتحدة في عام 1991، مناسبة عالمية تهدف لجذب انتباه المجتمع الدولي لمجموعة من قضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم والحلول المبتكرة التي يقدمونها في سبيل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بلدانهم.



وعقد البنك الفعالية في نادي ديونز عمّان بالتعاون مع شركة Challenger Team المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التعليمية والترفيهية الهادفة Team Building & Entertainment Activities.



وتأتي هذه الفعالية لتؤكد على إيمان إدارة البنك بأهمية دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجتمعاتهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء أوطانهم، وحرص البنك الدائم على تمكين هذه الفئة من المجتمع من خلال اختيار الشباب الطموح القادرعلى العطاء للعمل لديه كلما أتيحت الفرصة لذلك، كما يهتم البنك وبشكل دوري في تدريب وتأهيل موظفيه الشباب على مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي لتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم ليكونوا قادة المستقبل.