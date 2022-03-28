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الإثنين، 28-03-2022 09:41 ص

خلال قمة التكنولوجيا المالية

بنك الإسكان يحصل على جائزة أفضل بنك أردني لعام 2022

Fintech


الوكيل الاخباري - حاز بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – على جائزة أفضل بنك أردني لعام 2022 وذلك على هامش أعمال مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية- الشرق الأوسط، الذي عقد في عمّان تحت شعار التكنولوجيا المالية "فنتك" رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي، وذلك تقديراً لأداء البنك المالي القوي وقدرته على طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

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وشارك في المؤتمر أكثر من 300 خبير ومتحدث من كبار التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والشركات المحلية والإقليمية والدولية، حيث ناقشوا أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار في تعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية.


كما ناقش المشاركونتزايد الطلب على الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير ذلك على عالم الأعمال التجارية والأفراد، والبنوك الرقمية، والتمويل الجماعي، وبنك الذكاء الاصطناعي "مستقبل الصناعة المصرفية"، فضلا عن ابتكارات الدفع، والدور الناشئ للخدمات المصرفية المفتوحة إلى جانب نمو الابتكار في المدفوعات الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


ويعتبر حصول بنك الإسكان على هذه الجائزة بمثابة التقدير والثناء على أدائه المالي القوي وإنجازاته المتميزة التي حققها في مجال تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات واحتياجات عملائه من أفراد وشركات،وبما يؤكدحرص البنك على مواصلة تقديمآخر وأحدث الخدمات وفق أفضل المعايير المصرفية العالمية والتحول الرقمي.


تجدر الإشارة إلى أن مـوتمر التكنولوجيا المالية، الذي يعقد منذ عام 2015 يعد الحدث الأكثر تأثيراً في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والابتكار المصرفي، ويضم نخبة من قادة الفكر الأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المالية العالمية على مستوى العالم.

 




 

 


 

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