بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2024

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الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 80.1 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.4% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وفي تعليقه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن رضاه وارتياحه للنتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها، مؤكدا أنها تعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتسمة بالمرونة والحداثة، والمستندة الى المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والانجازات.



واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من تسجيل ارباح صافية بمستوى يفوق 80 مليون دينار خلال الستة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك وتميزه وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتطورات الجيوسياسية وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الاول من عام 2024، والتي تؤكد متانة المركز المالي للمجموعة، وتعكس كفاءتها في التوظيف الفعال والمرن للموارد ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف في مختلف أنشطتها التشغيلية.



وأعرب الصفدي عن فخره بأداء البنك المتميز للنصف الأول من العام الحالي وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء التصاعدي الايجابي عبر مختلف مؤشراتها المالية.



وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.3% للنصف الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.81%، ويعكس هذا الأداء المتميز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.



وأشار الصفدي الى أن مجموعة البنك واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، واستمرت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتحوط لأي ظروف أو تحديات اقتصادية محتملة، وقامت خلال النصف الأول من العام برصد المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.





ونوه الصفدي الى أن قيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية مؤخرا برفع تصنيف البنك يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي وأدائه المتميز، وخير دليل على التزامه الثابت بتقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور. وأوضح الصفدي أن رفع تصنيف البنك الائتماني يأتي تتويجا لجهوده في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، والمدعوم بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب الاستمرار بالمحافظة على نسب مرتفعة من ودائع العملاء المستقرة، كما يعكس النهج المحافظ الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول، وهو ما يبرهن على قدرة البنك على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.



واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال النصف الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.3%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.7 مليار دينار كما في نهاية حزيران 2024، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.



وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 3.6% لتصل إلى 5.9 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.



وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته القائمة على مواكبة أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء للمحافظة على رضاهم، إلى جانب مواكبته المستمرة للتطورات المستجدة في عالم الصناعة المصرفية وما توفره التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.