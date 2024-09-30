بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" والذي يهدف إلى مساندة مختلف البرامج والمبادرات والنشاطات التي تُعنى بتمكين مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، بما في ذلك فئة الشباب وقطاع التعليم، وذلك ضمن إطار سعي البنك نحو تعزيز نطاق الشمول التعليمي واستدامته، والمشاركة في تنمية جيل قادر على النهوض بمستقبله ومستقبل مجتمعه.
وجاء تأهيل سكن الطلاب الداخلي إيماناً من البنك برسالة مدرسة اليوبيل التابعة لمؤسسة الملك الحسين، وهي مدرسة ثانوية داخلية مختلطة متخصصة بتعليم الطلبة المتفوقين في الأردن والوطن العربي. وسيساهم الدعم في تمكين المدرسة من مواصلة تقديم خدماتها للطلاب الذين يتم قبولهم من جميع أرجاء المملكة على أساس المنح بما فيها السكن الداخلي، وتحسين تجربة الطلاب التعليمية، وتخريج المزيد من المتفوقين، حيث يتماشى هذا الدعم مع رسالة المدرسة في تعزيز البيئة التعليمية بما فيها خدمات السكن الداخلي من خلال توفير البيئة الآمنة والمريحة لطلبة السكن.
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