بنك الإسكان يدعم أعمال ترميم سكن الطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل

الوكيل الإخباري- دعم بنك الإسكان مشروع التجديد والتأهيل الشامل لمرافق السكن الداخلي للطلاب الذكور في مدرسة اليوبيل، وذلك إيماناً من البنك بأن النهوض بالبيئة التعليمية هو مسؤولية تشاركية تقع على الجميع. وتم افتتاح المبنى مؤخراً بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل وبالتزامن مع بدء العام الدراسي.

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ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" والذي يهدف إلى مساندة مختلف البرامج والمبادرات والنشاطات التي تُعنى بتمكين مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، بما في ذلك فئة الشباب وقطاع التعليم، وذلك ضمن إطار سعي البنك نحو تعزيز نطاق الشمول التعليمي واستدامته، والمشاركة في تنمية جيل قادر على النهوض بمستقبله ومستقبل مجتمعه.