 
الخميس 2024-11-07 10:12 ص
 

بنك الإسكان يدعم دار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء وينظم يوم ترفيهي

ي
بنك الاسكان
الخميس، 07-11-2024 08:37 ص

الوكيل الإخباري-   انطلاقاً من حرص بنك الإسكان على دعم المؤسسات والبرامج ذات الأهداف الإنسانية والمجتمعية النبيلة، قدم البنك دعمه لدار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء من خلال التبرع بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية لجميع مقيمي الدار، وإقامة يوم ترفيهي للمسنين بمشاركة متطوعي البنك. 

اضافة اعلان


ويأتي هذ الدعم انطلاقاً من اهتمام البنك بتعزيز الترابط المجتمعي مع مختلف الفئات، خاصة كبار السن الذين يرى البنك في رعايتهم وتقديم الدعم لهم واجباً إنسانياً ومسؤولية أخلاقية، وذلك ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يسعى من خلاله إلى التفاعل مع احتياجات المجتمع بالتركيز على أربعة محاور رئيسية هي: التمكين الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والبيئة.


وتمثل الدعم بتقديم البنك تبرعاً بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية تتناسب مع متطلبات المسنين بما يوفر لهم الراحة ويراعي احتياجاتهم الصحية، وتنظيم  يوم ترفيهي للمسنين في الدار بمشاركة مجموعة من متطوعي البنك، حيث شهد اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مميزة حملت معاني التقدير للمقيمين من كبار السن في الدار. 


ويذكر أن دار الضيافة للمسنّين-جمعية الأسرة البيضاء، التي كانت قد تأسست في عام 1971، تعد مؤسسة إنسانية وجمعية خيرية غير ربحية، تعمل على تقديم خدمات رعاية كاملة لكبار السن، بما يشمل خدمات الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الشرمان والكايد وأبو ظاهر.. استشهدوا في هذا اليوم

أرشيفية

أخبار محلية مهم من الكهرباء الأردنية لكافة المشتركين ضمن مناطق اختصاصها

تعبيرية

طب وصحة عادة يومية لمدة 30 دقيقة تعالج الاكتئاب

ت

وظائف عمال وفنيين.. العمل تعلن عن توفر فرص عمل - رابط

الطبيب توماس كوان

أخبار محلية بريطانيا .. السجن 31 عاما لطبيب حاول قتل صديق والدته بلقاح كورونا مزيف

أثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

باذنجان

أخبار محلية انخفاض كبير على أسعار الباذنجان في اربد

تعبيرية

أخبار محلية العمل على تجهيز مستودع لتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة في الأردن



 


الأكثر مشاهدة