بنك الإسكان يدعم دار ضيافة مسني جمعية الأسرة البيضاء وينظم يوم ترفيهي

ويأتي هذ الدعم انطلاقاً من اهتمام البنك بتعزيز الترابط المجتمعي مع مختلف الفئات، خاصة كبار السن الذين يرى البنك في رعايتهم وتقديم الدعم لهم واجباً إنسانياً ومسؤولية أخلاقية، وذلك ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يسعى من خلاله إلى التفاعل مع احتياجات المجتمع بالتركيز على أربعة محاور رئيسية هي: التمكين الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والبيئة.
وتمثل الدعم بتقديم البنك تبرعاً بـ 120 مرتبة سرير بمواصفات عالية تتناسب مع متطلبات المسنين بما يوفر لهم الراحة ويراعي احتياجاتهم الصحية، وتنظيم يوم ترفيهي للمسنين في الدار بمشاركة مجموعة من متطوعي البنك، حيث شهد اليوم الترفيهي العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ضمن أجواء مميزة حملت معاني التقدير للمقيمين من كبار السن في الدار.
ويذكر أن دار الضيافة للمسنّين-جمعية الأسرة البيضاء، التي كانت قد تأسست في عام 1971، تعد مؤسسة إنسانية وجمعية خيرية غير ربحية، تعمل على تقديم خدمات رعاية كاملة لكبار السن، بما يشمل خدمات الإيواء والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.
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