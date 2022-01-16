الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

صحيفة: بريطانيا لن تطلب اختبارات كورونا للمسافرين الملقحين

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

جامعات تؤخر امتحاناتها الاثنين وأخرى تتحول للدراسة عن بعد - تحديث

نمو موجودات 'أموال الضمان الاجتماعي' 10% في العام الماضي

بوقت قياسي.. استعادة سيارة حكومية مسروقة

الكهرباء الوطنية: توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية إلى 3800 ميغاواط اليوم

الرياطي يعلق على تجميد عضويته لمدة عامين

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها بين عنتاب وأربيل

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

عاجل

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 16-01-2022 12:39 م

بنك الإسكان يدعم مشروع جمعية بيت التراث والفنون لرسم جداريات الفحيص الفنية

PHOTO-2022-01-09-11-46-21


الوكيل الاخباري - إيماناً منه بأهمية دوره في دعم المجتمع والمحافظة على البيئة وحماية التراث، أعلن بنك الإسكان -البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن دعمه لمشروع تجميل مدينة الفحيص، أحد برامج جمعية بيت التراث والفنون.

اضافة اعلان


وتقوم فكرة المشروع على رسمجداريات فنية مميزة موزعة في مدينة الفحيص في محافظة البلقاء على مساحة تقدر بــ 1400 متر مربع، تحاكي العادات والتقاليد وترسخ التراث والهوية الوطنية، وتروي قصة عادات وتقاليد أهل المنطقة وحياتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز المشاهد والمناظر الجمالية في المدينة، ونذكر من تلك الجداريات جدارية جمع العنب، ولوحة الحصاد، ولوحة القمح، وغيرها من الرسوم الفنية التي تهدف إلى إيصال رسالة مضمونها أهمية الحفاظ على التراث وإحيائه في الأردن.


ويأتي دعم بنك الإسكان لمشروع جمعية بيت التراث والفنون والذي تم تنفيذه بالتعاون مع بلدية الفحيص وبدعم من وزارة الثقافة، في إطار تنفيذه لاستراتيجية مسؤوليته المجتمعية والتي تتمحور أهدافها حول تعظيم مساهمته على الصعيد المجتمعي من خلال خدمة المجتمع وبما ينسجم مع المكانة الريادية المتقدمة التي يحتلها باعتبارهأحد أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني.


ومن الجدير بالذكر أنه وعلى مدار 48 عاماً حفلت مسيرة البنك على الصعيد المجتمعي بتبني وإطلاق ودعم العديد من المبادرات والبرامج المعنية بمختلف القطاعات التي تعزز خدمة المجتمع، تركت بصمة جلية في المجتمعات المحلية وعلى الفئات الاجتماعية المختلفة، ومنها قطاع البيئة والثقافة والفنون، ايماناً منه بأن الحفاظ على التنوع البيئي والجمالي والإثراء الثقافي والفني جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة، حيث ساهم البنك في إنشاء الحدائق العامة، ومشاريع التنمية الخضراء والتشجير، والجداريات الفنية والتراثية، وتشجيع الفنانين والكتاب الأردنيين، ودعم المؤسسات والمبادرات الثقافية والفنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
CES_Monitor_Award_Infographic_main1

شاشات سامسونج تسجل رقماً قياسياً جديداً في جوائز معرض الإلكترونيات الإستهلاكية وتحصد تسع جوائز

450_1000 - Al Wakeel

أفضل الهواتف الذكية لعام 2022 في الأردن

WhatsApp Image 2022-01-12 at 2.47.39 2-

سرايا العقبة تشهد توقيع عقد استكمال أعمال التشطيب لثاني فندق سياحي من فئةِ خمس نجوم

Health_1344_756

هاتف HUAWEI nova 9: رائد عصره وملك الكاميرا متوفر الآن في الأردن للطلب المُسبق

074A5121

شركة عرموش للاستثمارات السياحية /ماكدونالدز الأردن تفتتح أول فروعها لعام 2022

GetAttachment

السوق المفتوح لجميع مستلزمات الأطفال وحديثي الولادة بأسعار منافسة

أخبار متعلقة
GetAttachment

بنك الإسكان يدعم مبادرة الادخار الوطنية ادخر لتزدهر

Westren Union Image

بنك الإسكان يطلق حملتين لتحفيز عملائه على إصدار حوالات ويسترن يونيون من خلال تطبيق إسكان موبايل

127347-21-Housing-New website launch-Post-2-04

بنك الإسكان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد لتعزيز تجربة عملائه الرقمية