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الثلاثاء، 26-10-2021 09:42 ص

بنك الإسكان يرعى حفل استقبال الطلبة المستجدين في جامعة الحسين التقنية

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الوكيل الاخباري - في إطار حرصه على دعم قطاع التعليم، رعى بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- حفل استقبال الطلبة المستجدين المسجلين في جامعة الحسين التقنية- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بمناسبة بدء العام الدراسي 2021-2022، والذي أقيم في مجمع الملك الحسين للأعمال يومي 20-21 تشرين الأول الجاري.

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وتأتي رعاية بنك الإسكان لهذا الحفل استكمالاً لجهود البنك في دعم المؤسسات التعليمية، وإيماناً منه برسالة جامعة الحسين التقنية وأهمية تقديم التعليم التقني والنوعي للشباب.


وهدف حفل الاستقبال إلى تعريف الطلبة على مرافق جامعة الحسين التقنيةوهي جامعة خاصة لا تهدف الى الربح، تم تأسيسها كمبادرة تابعة لمؤسسة ولي العهد لتطوير نموذج تعليم تقني مميّز في الأردن، بالإضافة إلى رفد سوقي العمل المحلي والإقليمي بشباب مدرب ومؤهل في مجالات الهندسة وعلم الحاسوب التقنية، حيث تعتمد الجامعةفي عمليتها التعليمية على الحقول العلمية الاكاديمية الأربعة "العلوم والتكنولوجيا والهندسة، والرياضيات" وتوظيفهم معاً في العملية التعليمية وتعتبر الجامعة STEM Based Education Institution.


وقد أقام بنك الإسكان جناحاً تعريفياً حول أعمال البنك وأنشطته المصرفية وأبرز الخدمات والمنتجات التي يقدمها لعملائه من الأفراد والشركات، وجولات تفاعلية لشخصية Mr. Coin في حرم الجامعة للتعريف ببرنامج إسكان كوينز وهو برنامج الولاء والمكافآت على بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية.وعقد على هامش الحفل مجموعة من المسابقات التفاعلية مع الطلبة بإدارة من جامعة الحسين التقنية، حيث قدم البنك في ختام الحفل جوائز حسابات توفير بقيمة 200 دينار للحساب الواحد للطلبة المستجدين الفائزين في المسابقات.


تجدر الإشارة، إلى أن قطاع التعليم يتصدر أولويات برامج المسؤولية المجتمعية لبنك الإسكان ويوليه اهتماماً خاصاً، وذلك لقناعة البنك بأهمية ودور قطاع التعليم الذي يعد أساس النمو والتطور وبناء أجيال المستقبل.

 




 

 


 

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