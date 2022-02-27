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الأحد، 27-02-2022 11:02 ص

بنك الإسكان يرعى ملتقى الأمن السيبراني وتحديات الاستقرار المالي

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة إلى دعم ورعاية الأنشطة والمؤتمرات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمصرفي، رعى بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – الأمن السيبراني وتحديات الاستقرار المالي الذي عقد خلال الفترة 22-23 شباط الجاري برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس.

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إذ يولي بنك الإسكان اهتماماً كبيراً بدعم المؤتمرات والندوات المتخصصة بالقطاع المصرفي والتي تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في هذا القطاع، وخصوصاً الابتكار في التكنولوجيا المالية  باعتبارها المستقبل للقطاع المصرفي .


ويهدف الملتقى الذي جاء بتنظيم مناتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن إلى إيجاد منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء وموظفي الأمن السيبراني على المستويات المحلية والعربية والدولية ومن القطاع المصرفي على وجه التحديد، لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والحد من تداعياتها ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها والسيطرة عليها، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبة التطورات العالمية.


وسلّط الملتقى الضوء على أبرز مخاطر الأمن السيبراني التي تواجه المؤسسات الاقتصادية، وأبرز نقاط الضعف المحتملة في بنية التكنولوجيا، وكيفية تعزيز الأمن السيبراني للبنوك، وتأثير الهجمات الإلكترونية على البنوك والنظام المصرفي بشكل عام، إضافة إلى توصيات لجنة بازل بشأن مخاطر الأمن السيبراني.


وعلى هامش الملتقى، تم عقد لقاء مهني رفيع المستوى لتعميق معرفة موظفي الأمن السيبراني في البنوك والمؤسسات المالية العربية وكذلك مؤسسات القطاع العام حول التقنيات الحديثة التي يستخدمها المتسللون لاختراق أنظمة المعلومات بالبنوك والمؤسسات الأخرى الحديثة.


 




 

 


 

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