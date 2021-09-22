بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2021

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن رعايته للدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي سيقام خلال الفترة ما بين 22/9– 2/10/2021، في مدينة جرش الأثرية.

اضافة اعلان



واعتاد بنك الإسكان منذ سنوات طويلة على رعاية المهرجان، إيماناً منه بأهمية مهرجان جرش ودوره في تسليط الضوء على الأردن باعتباره موئلاً للثقافة والفنون، وحاضناً للإبداع حيث يستضيف المهرجان سنوياً مجموعات متميزة من المبدعين على مختلف المستويات الفنية والثقافية محلياً وعربياً وعالمياً.



كما يأتي دعم البنك لمهرجان جرش، الذي سيشارك فيه كوكبة من النجوم العرب والفنانين الأردنيين والفرق الفلكلورية المحلية والعربية والعالمية، مساهمة منه في تشجيع الحركة السياحية، باعتبار الأردن بوابة للثقافة والفنون والوجهة السياحية المفضلة لدى العديد من السيّاح العرب والأجانب، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الثقافة والفنون العربية والعالمية.



ويلعب بنك الإسكان إلى جانب أدواره الاقتصادية والاستثمارية الرائدة في المملكة، دوراً مجتمعياً مسؤولاً من خلال تبنيه لاستراتيجية مجتمعية طموحة يدعم من خلالها العديد من الفئات والقطاعات والمؤسسات الوطنية بهدف تعزيز مسيرة الأردن الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.



والجدير بالذكر أن فرع بنك الإسكان المتنقل سيتواجد في موقع المهرجان طيلة أيام عرض الفعاليات لتوفير خدمات مصرفية لعملائه ورواد المهرجان.