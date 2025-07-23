بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

وتأتي رعاية البنك المستمرة للمهرجان من حرص بنك الإسكان على تعزيز حضوره ضمن مختلف الفعاليات الوطنية التي تشهدها المملكة، وعلى المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني من خلال دعم الفعاليات التي تعكس وجه الأردن الحضاري وتروج له سياحياً.
وتتماشى هذه الرعاية مع استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية التي يدعم من خلالها العديد من الفئات والقطاعات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب أدواره الاقتصادية والاستثمارية الرائدة في المملكة.
ويشار إلى أن بنك الإسكان قام برعاية مهرجان جرش لسنوات عديدة؛ لأهميته كمنصة للإبداع الفني الأردني والعربي، ولأثره في تحفيز قطاعات حيوية كالصناعات الحرفية والسياحة الثقافية، بما ينعكس على الاقتصاد وعلى مكانة المملكة كمركز حضاري على مستوى المنطقة.
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