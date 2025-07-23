بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2025

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الإسكان عن رعايته الفضية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته التاسعة والثلاثين، والتي ستقام فعالياتها خلال الفترة ما بين 23 تموز وحتى 02 آب 2025.

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وتأتي رعاية البنك المستمرة للمهرجان من حرص بنك الإسكان على تعزيز حضوره ضمن مختلف الفعاليات الوطنية التي تشهدها المملكة، وعلى المساهمة في إثراء المشهد الثقافي والفني من خلال دعم الفعاليات التي تعكس وجه الأردن الحضاري وتروج له سياحياً.