الأربعاء 26-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 26-05-2021 11:24 ص

ويعرض فيديو ثلاثي الأبعاد على واجهة مبناه

بنك الإسكان يشارك الأردنيين احتفالاتهم الوطنية - فيديو

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الوكيل الاخباري - انطلاقا من دور البنك الوطني بالمشاركة في احتفالات المملكة بعدد من المناسبات الوطنية، يضيء بنك الإسكان مبنى الإدارة العامة في الشميساني بألوان العلم الأردني، إضافة إلى عرضه لفيديو ثلاثي الأبعاد (3D Mapping) على واجهة مبنى الإدارة العامة (من شارع وادي صقرة باتجاه الشميساني) وذلك خلال الفترة بين 25/5/2021 حتى 16/6/2021 من الساعة (8:00 وحتى 11:00) مساءاً.

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ويحتفي الفيديو بالأردن وقيادته وشعبه، والانجازات التي حققها الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى يومنا هذا، ومعالمه الحضارية والأثرية من شماله لجنوبه، هذه الانجازات التي تملؤنا عزاً وفخراً وتجعلنا وبكل ثقة "مستعدون للمستقبل .. نحو انجازات أكبر".


كل عام والأردن قيادةً وشعباً بخير.

 




 




 

 


 

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