بنك الإسكان يصدر تقريره السنوي للاستدامة لعام 2020

الوكيل الاخباري - تماشياً مع دور البنك الريادي ونهجه المؤسسي بدمج الاستدامة في مختلف جوانب الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أصدر بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- تقريره السنوي الرابع للاستدامة لعام 2020 تحت عنوان "ملتزمون بالاستدامة".

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ويسلّط التقرير الذي يأتي إصداره باعتماد من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) Global Reporting Initiative، الضوء على النجاحات التي حققها البنك العام الماضي جراء دعمه لمختلف المبادرات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومساهمته وجهوده المتواصلة في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) Sustainable Development Goals، والتي من شأنها نشر الوعي والثقافة بأهمية الاستدامة.



ويعدعام 2020 عاماً استثنائياً بما فرضته جائحة كورونا "كوفيد 19" من تحديات وتداعيات على كافة القطاعات، حيث تمكّن بنك الإسكان من التعامل مع تلك التحديات ومواجهتها والتغلب عليها من خلال تنفيذه لممارسات حوكمة سليمة وتطبيقه لأعلى درجات الشفافية والمساءلة، والاستمرارية في خدمة عملاءه والحفاظ على سلامتهم، وسلامة موظفيه الذين تفانوا في أداء مهامهم رغم الظروف الصعبة.



ونجح البنك في تفادي آثار الجائحة ومواصلة قيامه بدوره المجتمعي، من خلال تقديم الدعم والتبرع للجهود والمبادرات الوطنية لمواجهة الجائحة، ومن أبرزها صندوق همّة وطن، انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية. كما تمكن البنك من توجيه عملائه نحو استخدام القنوات الرقمية لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء خلال الأزمة من خلال تقليل التواجد في الفروع، وعمل البنك على تسخير كافة قنواته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعية لتوعية وتثقيف العملاء وأفراد المجتمع وتشجيعهم على اتباع الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة لاحتواء الجائحة.



وفي تعليقه على إصدار هذا التقرير، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي:" يأتي هذا التقرير ليبرهن على قدرتنا في بنك الإسكان على دمج مفهوم الاستدامة في ركائز عملنا الأساسية وتحقيق التوازن بينهما، والتزامنا بهذا النهج المستدام من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودعمنا الموصول للبيئة والمجتمع، وبما يرسخ مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي الأردني"، لافتاً إلى روح العمل التشاركية التي سادت العام الماضي بين البنك وأصحاب المصلحة من موظفين وعملاء ومساهمين على الرغم من التحديات التي مررنا بها في ظل تداعيات جائحة كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان أصدر في عام 2017 أول تقرير خاص بالاستدامة يرصد ممارسات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة في فروع ومقرات البنك على مستوى المملكة.