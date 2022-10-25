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الثلاثاء، 25-10-2022 09:57 ص

بنك الإسكان يصدر تقرير الاستدامة الخامس بعنوان "تمكين الغد"

130337 - Sustainability Report 2021-02


الوكيل الإخباري - أصدر بنك الإسكان تقرير الاستدامة للعام 2021 وللعام الخامس على التوالي تحت عنوان "تمكين الغد"، إيماناً من البنك بأهمية تعزيز نهج الاستدامة وتأسيس علاقات دائمة ومتينة مع كافة أصحاب المصلحة لديه وتعزيزها.اضافة اعلان


ويسلّط التقرير الذي يأتي إصداره باعتماد من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) Global Reporting Initiative، الضوء على مساهمات البنك وانجازاته خلال العام الماضي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وجهوده الحثيثة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) Sustainable Development Goals.

كما يتحدث التقرير عن جهود البنك الدؤوبة بأن يصبـح مـن أكثـر الشـركات مراعـاة لمفهوم الاسـتدامة في المملكة، مـن خلال تبنيه لهـذا المفهوم فـي ثقافتـه المؤسسـية واسـتراتيجية العمـل التـي ينتهجهـا البنـك فـي جميـع نشـاطاته.

وأظهر التقرير تسجيل البنك لعدد من المؤشرات الإيجابية خلال العام 2021 ونذكر منها زيادة عدد المعاملات التي تم اجراؤها من خلال تطبيق إسكان موبايل وبنسبة بلغت 26.5%، إضافة إلى تمكن البنك من تقليل اجمالي استهلاك الطاقة لديه (المباشرة والغير مباشرة) بنسبة 8% عن استهلاك العام الماضي، وتقليل كثافة انبعاثات غازات الدفيئة لكل موظف بنسبة 20%، وزيادة نسبة الورق المعاد تدويره من إجمالي استهلاك البنك من الورق لتصل إلى 59.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن بنـك الإسكان بدأ مسـيرة توثيـق جهـود الممارسـات البيئيـة والاجتماعيـة وحوكمـة الشـركات منـذ العـام 2017؛ عندمـا تـم إصـدار تقريــر الاســتدامة الأول للبنــك.

 




 

 


 

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