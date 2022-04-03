بنك الإسكان يطلق أغنية "اضحك ومشيها" بمناسبة شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسعياً منه لنشر الأجواء والقيم الإيجابية التي يتحلى بها الشهر الفضيل، إضافة إلى تعزيز السلوكيات والعادات الحسنة وتنميتها داخل المجتمع، أطلق بنك الإسكان أغنية "اضحك ومشيها".



وتحمل الأغنية التي أداها الفنان الأردني حسين السلمان، والفنانة زين عوض رسالة اجتماعية تضمنت في صورها دعوة مختلف فئات المجتمع إلى التعامل مع التحديات والعقبات الحياتية اليومية بتسامح وببساطة وبضحكة "الضحكة بتحلّي الجو، اضحك خلّيها تحلو" وذلك بهدف إعطاء الأمل بحياة أجمل وأفضل مستقبلاً.



كل عام وانتم بألف خير.

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