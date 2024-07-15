الإثنين 15-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إلغاء السقوف السعرية للدجاج المُباع للمطاعم

كاتب إسرائيلي: على إسرائيل أن تقبل أنها خسرت الحرب

التربية: ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحانات التوجيهي قبل بدء الجلسات ليس صحيحاً على الإطلاق

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة 11% خلال 5 أشهر

أسئلة امتحان مبحث تاريخ الاردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية

الحكومة : جميع خدماتنا ستكون إلكترونية اعتباراً من هذا التاريخ

بعد اصابتها .. فتاة بريطانية تطلق تحذيرا للفتيات من "الأكريليك "

وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط

أسعار الذهب في الاردن اليوم

زعيم حزب إسرائيل بيتنا: جنودنا يعانون من الكوابيس

الإثنين، 15-07-2024 09:31 ص

بنك الإسكان يطلق برنامج "Iskan Youth" لفئة الشباب من 18-25 عاماً

1


الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان برنامج "Iskan Youth" لفئة الشباب من عمر 18-25 عاماً، والذي يتيح لهم إمكانية فتح حسابات بنكية دون حد أدنى للرصيد، كما يقدم لهم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات والمزايا الحصرية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية والمالية، والتي يمكن من الوصول إليها عبر تطبيق إسكان موبايل، أينما كانوا وفي أي وقت، مع واجهة مستخدم سهلة وقابلة للتخصيص بما يناسب أذواقهم.

اضافة اعلان


ويقدم البنك لعملائه الشباب من خلال برنامج "Iskan Youth" خدمات متنوعة، تشمل: الدفع الفوري "كليك"، ودفع الفواتير عبر نظام "إي-فواتيركم"، والدفع باستخدامQR Code، وطلب المال عبر التطبيق أو من خلال خدمة "كليك"، وميزة تقسيم الفواتير أو الدفعات مع عملاء بنك الإسكان بخطوات بسيطة وسريعة.
ويوفر البرنامج إمكانية إصدار بطاقة الدفع المباشر وبطاقة الائتمان الكلاسيكية بتصميم خاص، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقة Iskan V-Card الرقمية المدفوعة مسبقاً، وإسوارة الدفع التي تتيح لحاملها القيام بعمليات الدفع اللاتلامسية من خلال نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي التي توفر هذه الخدمة، مع الاستفادة من الإعفاء على العديد من الرسوم والعمولات.


كما ويمنح البنك المشتركين ببرنامج "Iskan Youth" العديد من المكافآت مع برنامج "إسكان كوينز"، بما يمكنهم من تجميع النقاط واستبدالها بالهدايا وقسائم المشتريات عبر استخدام دولاب الحظ وبناء على حركاتهم المالية على المدفوعات ببطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية، فضلاً عن منحهم خصومات مباشرة مميزة لدى العديد من المحلات والمتاجر، إلى جانب المشاركة في السحوبات على جوائز حسابات التوفير.


وكميزة نوعية، يقدم البرنامج لعملائه خدمات مميزة تعزز وعيهم المالي وقدرتهم على إدارة ميزانياتهم؛ حيث يتيح تطبيق "Iskan Youth" لعملائه أداة تخطيط الميزانية التي تمكنهم من إدارة مواردهم المالية من خلال تحديد قيمة الدخل وتوزيع المصاريف ضمن فئات متعددة بما قد يساعدهم على الإنفاق والادخار السليم.


وقد جاء إطلاق برنامج "Iskan Youth" حرصاً من البنك على تطوير منتجات خاصة تلائم نمط حياة الشباب، وتساعدهم على إدارة شؤونهم وحياتهم المالية بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة من مواردهم، كما تتيح لهم إنجاز العديد من المعاملات المصرفية والمالية، عدا عن الاستفادة من المزايا التي تهمهم وتمنحهم قيمة مضافة، ضمن تجربة رقمية ذات طابع شبابي ترفيهي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-15 at 12.10.51 PM

كابيتال بنك يعلن أسماء الفائزين الخمسة الأوائل بالجوائز الكبرى في حملة التوفير "أولها ذهب وآخرها كاش"

WhatsApp Image 2024-07-15 at 8.58.43 AM

"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تعقد ورشة عمل تدريبيّة برنامج التعليم المهني والتقني BTEC

WhatsApp Image 2024-07-14 at 12.45.58 PM

كابيتال بنك يوفر تقنية ReadSpeaker للقراءة الصوتية على موقعه الإلكتروني

1 (1)

Chery ترعى مؤتمر الروتاري الحادي عشر

ARAB BANK - HQ

لأول مرة في الأردن البنك العربي يطلق خدمة إدارة التحصيل الإلكتروني للشركات عبر منصة "عربي كونكت"

3

سرايا العقبة ووتربارك تطلق عرضًا حصريًا لخريجي التوجيهي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-03 at 10.32.40 AM

بنك الإسكان يفتتح فرعاً جديدا ًفي محافظة إربد