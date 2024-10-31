بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي 15% على المشتريات الصديقة للبيئة

وتتيح هذه الحملة للعملاء الذين يقومون بشراء منتجات صديقة للبيئة وتقسيط عملية الشراء على البطاقة الائتمانية بفائدة (0% (بالتماشي مع شروط برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF، من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 15% ، ويتم قيدها على حساب العميل عقب انتهاء الحملة. وستستمر الحملة على مدار شهر وتشمل متاجر مختارة في قطاع الالكترونيات وهي كل من مجموعة حيدر مراد، ومتجر ليدرز للإلكترونيات، ومجموعة الدادا بالإضافة إلى سمارت باي.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار حرص بنك الإسكان على منح عملاءه مجموعة من الخيارات المتنوعة عند استخدام بطاقات البنك الائتمانية من خلال تقديم عروض وبرامج ترويجية ومزايا مميزة لعملائه تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى دعم السلوكيات والممارسات التي تضع حماية البيئة والتنمية المستدامة ضمن أهم أولوياتها.
ويشار إلى أن بطاقات بنك الإسكان الائتمانية تقدم لحامليها العديد من المزايا التي تمكنهم من الوصول إلى أفضل الخدمات المتاحة بسهولة ويسر في أي مكان في ظل قبولها الواسع محلياً وعالمياً، بما في ذلك القدرة على الاختيار من بين فرص السفر والمطاعم والتسوّق والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وممّيز، والاستفادة من الحملات والعروض التسويقية على البطاقات الائتمانية على مدار العام، بالإضافة إلى الوصول إلى حسابات البطاقات بكل يسر وسهولة.
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