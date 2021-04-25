بنك الإسكان يطلق حملة الاسترجاع النقدي بنسبة 25%

الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – حملة ترويجية خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية (فيزا) استرجاع نقدي وبنسبة 25% من مجموع الحركات المنفذة لمشترياتهم من خلال قطاعات متاجر محددة ومتعددة وذلك كل ثلاثاء على مدار الشهر الفضيل.

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وتهدف الحملة الترويجية الخاصة بالمتعاملين ببطاقات بنك الإسكان فيزا الائتمانية إلى مكافأة العملاء وحثهم على استخدام البطاقات الائتمانية بدلاً من النقد عند تنفيذ مشترياتهم من خلال قطاعات متاجر متعددة (المخابز والحلويات، السوبر ماركت ومحلات البقالة، والمحامص، ومحلات اللحوم والأسماك) والتمتع بالقيمة المضافة العالية التي توفرها هذه البطاقات.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة والتي تنتهي مع نهاية شهر رمضان المبارك تأتي ضمن مجموعة من البرامج والمزايا التي يقدمها بنك الإسكان لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية أو الدفع المباشر، كبرنامج إسكان كوينز الذي يمنح مستخدمي البطاقات عند تنفيذ مشترياتهم من خلال البطاقة نقاط يمكنهم استبدالها بالعديد من المكافآت، وبرامج الخصومات في العديد من المتاجر على اختلاف فئاتها، إضافة إلى برنامج التقسيط عند الشراء من خلال البطاقات الائتمانية.