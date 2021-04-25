الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مواطنون يشتكون من انقطاع المياه لأشهر

فصل التيار الكهربائي في مناطق بالشمال الإثنين

صرف فروقات حوافز الدفعة الأخيرة لكوادر الصحة

وزير الزراعة يشرف على عمليات مكافحة الجراد في المفرق

تفاؤل أردني بالقرارات الحكومية الجديدة

وفيات الأحد 25/4/2021

برنامج الوكيل يستذكر الفنان الراحل متعب السقار

استكمال النظر في قضية مستشفى السلط اليوم

انخفاض طفيف على الحرارة الأحد

الضمان : مطالبات مالية لمن لا يتلقى لقاح كورونا بعد استلام الدعم المالي

الأحد، 25-04-2021 09:24 ص

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بنك الإسكان يطلق حملة الاسترجاع النقدي بنسبة 25%

125564 Ramadan Credit Card offer-Banners-03-07


الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – حملة ترويجية خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية (فيزا) استرجاع نقدي وبنسبة 25% من مجموع الحركات المنفذة لمشترياتهم من خلال قطاعات متاجر محددة ومتعددة وذلك كل ثلاثاء على مدار الشهر الفضيل.

اضافة اعلان

وتهدف الحملة الترويجية الخاصة بالمتعاملين ببطاقات بنك الإسكان فيزا الائتمانية إلى مكافأة العملاء وحثهم على استخدام البطاقات الائتمانية بدلاً من النقد عند تنفيذ مشترياتهم من خلال قطاعات متاجر متعددة (المخابز والحلويات، السوبر ماركت ومحلات البقالة، والمحامص، ومحلات اللحوم والأسماك) والتمتع بالقيمة المضافة العالية التي توفرها هذه البطاقات.


ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة والتي تنتهي مع نهاية شهر رمضان المبارك تأتي ضمن مجموعة من البرامج والمزايا التي يقدمها بنك الإسكان لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية أو الدفع المباشر، كبرنامج إسكان كوينز الذي يمنح مستخدمي البطاقات عند تنفيذ مشترياتهم من خلال البطاقة نقاط يمكنهم استبدالها بالعديد من المكافآت، وبرامج الخصومات في العديد من المتاجر على اختلاف فئاتها، إضافة إلى برنامج التقسيط عند الشراء من خلال البطاقات الائتمانية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Tikyet Um Ali

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل

WhatsApp Image 2021-04-24 at 2.09.02 PM

ارتفاع أرباح كابيتال بنك الى 10.2 مليون دينار للربع الأول

McDonalds Logo

شركه عرموش - ماكدونالدز الأردن - تشارك باحتفالات مئوية المملكة الأردنية الهاشمية

df

HUAWEI FreeBuds 4i: سماعات الأذن للموسيقى والمكالمات

139387143_3623489614397851_5464808401976639897_n

شركة سنيورة تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بنسبة اجمالية 18.7% من رأس المال المدفوع

Ramadan_AR

تطبيقات متنوعة للطعام في شهر رمضان عبر متجر تطبيقات AppGallery

أخبار متعلقة
Tikyet Um Ali

البنك العربي يواصل دعم برامج تكية أم علي خلال شهر رمضان الفضيل

Ramadan_AR

تطبيقات متنوعة للطعام في شهر رمضان عبر متجر تطبيقات AppGallery

125281-Loans Umbrella-Banner-16

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز جديدة على منتجات القروض

Lexus

عروض مميزة في الشهر الفضيل من المركزية لكزس

GetAttachment (10)

تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار نطعمهم بزكاة أموالكم

fff

الاردنية للطيران تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان والاحتفال بالمئوية الاولى