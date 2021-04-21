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الأربعاء، 21-04-2021 09:59 ص

تحت شعار "قرضك كمان بربحك كاش"

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز جديدة على منتجات القروض

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الوكيل الاخباري - سعياً منه لتوفير الاحتياجات التمويلية لعملائه وتقديراً منه لثقتهم، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن إطلاقه حملة جوائز جديدة على منتجات القروض الشخصية والسكنية والسيارات تحت شعار "قرضك كمان بربحك كاش"، والتي تعد الأولى من نوعها في السوق المصرفي الأردني.

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وسيتأهل عملاء البنك الحاليين الذين سيقومون بتجديد قروضهم القائمة، والعملاء الجدد الذين سيحصلون على قروض جديدة خلال مدة الحملة للدخول في عملية السحب على مجموعة من الجوائز العديدة والقيّمة والتي سيتم الإعلان عنها بعد عيد الفطر السعيد.


حيث تم تخصيص 18 جائزة سيتم السحب عليها بعد عيد الفطر، قيمة كل منها 999 ديناراً، بالإضافة إلى سحب أسبوعي يبدأ بعد عيد الفطر ولغاية نهاية العام، بواقع جائزة واحدة أسبوعياً، وبإجمالي 32 جائزة بقيمة 999 ديناراً لكل رابح.


ويعتبر إطلاق هذه الحملة استمراراً لنهج البنك المتميز في إطلاق الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة والمبتكرة، وتأكيداًعلى أن عملائه هم ركيزة عمله الرئيسية والذي يحرص دوماً على تلبية احتياجاتهم بأفضل صورة ممكنة والارتقاء بتجربتهم المصرفية على أكمل وجه.


ومن الجدير بالذكر إلى أن البنك يطرح وبشكل دائم أفضل وأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة شرائح العملاء عبر حزمة متكاملة ومتنوعة من القنوات المتطورة والفعالة، من خلال شبكة فروعه الواسعة المنتشرة في كافة مناطق المملكة وقنواته الإلكترونية المختلفة، وقد أطلق البنك مؤخراً حملته الترويجية السنوية لحسابات التوفير للعام الحالي 2021 تنفيذاَ لسياسته الهادفة إلى تحفيز عملائه على اعتماد برامج تحفيزية للادخار وتنمية أرصدة حساباتهم، كما أطلق حملة ترويجية خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتيح لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية (فيزا) استرجاع نقدي وبنسبة 25% من مجموع الحركات المنفذة لمشترياتهم المحلية والدولية، ويواصل البنك تقديم مختلف المنتجات والخدمات المتطورة بمزايا متميزة وبما يتوائم مع احتياجات عملائه ويلبي طموحاتهم.

 




 

 


 

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