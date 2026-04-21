بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات التوفير لعام 2026 "جوائز الإسكان بكل مكان"

وتعتمد الحملة استراتيجية توزيع تضمن وصول الجوائز لجميع محافظات المملكة، حيث يخصص البنك جوائز أسبوعية لـ 12 رابحاً (بواقع رابح من كل محافظة) بقيمة 500 دينار لكل منهم، تليها جوائز شهرية بذات التوزيع الجغرافي وبقيمة 1,000 دينار للرابح الواحد.
وكإضافة نوعية ولتعزيز فرص الربح، استحدث البنك جائزة شهرية بواقع 100 دينار لرابحين اثنين من كل فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مما يزيد من عدد الرابحين ويجعل تجربة الربح أقرب لجميع العملاء.
أما على صعيد الجوائز الكبرى، فقد خصص البنك جوائز لتكون من نصيب رابح واحد في كل محافظة من محافظات المملكة الـ 12 في كل سحب؛ ففي شهر حزيران يجري السحب على الجائزة النصف سنوية بإجمالي قيمة 600 ألف دينار بواقع 50,000 دينار لكل رابح. تليها في شهر أيلول الجائزة الربعية بمبلغ 9,999 دينار لكل رابح.
ليختتم البنك حملته بجائزة نهاية العام والأكبر في السوق المصرفي الأردني والتي تبلغ قيمتها 1,200,000 دينار موزعة على 12 رابح (بواقع رابح واحد من كل محافظة) لكل منهم 100 ألف دينار، ليصل معها إجمالي قيمة الجوائز ضمن مختلف الفئات إلى أكثر من 2,600,000 دينار.
وتعد الحملة امتداداً لبرامج البنك الادخارية التي شهدت تطوراً مستمراً عبر السنوات، بما يعكس حرص البنك على تقديم حلول ادخارية كفؤة تعزز الاستقرار المالي للعملاء، مع فرص متنوعة للربح المستمر، وهي متاحة أمام كافة العملاء وفقاً لشروط وأحكام البنك.
-
