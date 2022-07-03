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الأحد، 03-07-2022 10:46 ص

بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات الودائع لأجل لعام 2022

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الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان، البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة، حملة جوائز حسابات الودائع لأجل لعام 2022، تتضمن جائزة شهرية واحدة لكل شريحة من شرائح الودائع المشمولة بالحملة، وبمجموع ثلاث رابحين شهرياً.اضافة اعلان

ويسعى بنك الإسكان من خلال إطلاق هذه الحملة إلى تشجيع عملائه على فتح حسابات وديعة لأجل مع إمكانية الفوز بجوائز نقدية شهرية، تزيد قيمتها كلما زادت قيمة الوديعة.

وتقوم فكرة الحملة، التي تعد المنتج الأول من نوعه في القطاع المصرفي الأردني، على منح عملاء بنك الإسكان من الأفراد والشركات أسعار فائدة منافسة على ودائعهم، إلى جانب المشاركة في السحب على جوائز نقدية قيّمة بحيث يصل عدد الرابحين الإجمالي لكافة الشرائح منذ إطلاق الحملة ولنهاية العام الجاري 24 رابحاً.

وينقسم برنامج الجوائز إلى ثلاث شرائح للودائع لأجل الجديدة حيث يبلغ الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الأولى 50000 دينار ولغاية أقل من 100000 ألف دينار، وبها يحق للمودع الدخول على سحبعلى جائزة نقدية شهرية قيمتها 2500 دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الثانية 100000 دينار إلى أقل من 250000 دينار، مع إمكانية المشاركة بسحب على جائزة نقدية قيمتها 5000 دينار، أما الحد الأدنى للودائع ضمن الشريحة الثالثة فيبلغ 250000 دينار فأكثر، مع فرص للفوز بجائزة شهرية قيمتها 9999 دينار.

ومنذ انطلاقته في السوق الأردني عُرّف عن بنك الإسكان ريادته في المجال المصرفي المحلي، إذ كان له السبق في إطلاق الكثير من المنتجات والحلول المصرفية المبتكرة والفريدة من نوعها، ونظام جوائز الحسابات والتي منها حسابات جوائز التوفير وحساب الودائع لأجل التي أطلقت لأول مرة في الأردن في العام 2017 ويهدف من خلالها إلى تلبية تطلعات وطموحات عملائه بمختلف شرائحهم إلى جانب مكافأتهم على ثقتهم به واختياره البنك المفضل لديهم.

 




 

 


 

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