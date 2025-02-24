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بنك الإسكان يطلق حملة جوائز حسابات توفير "مستقبلي" للعام 2025

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 10:08 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملة جوائز حسابات توفير "مستقبلي" للعام 2025، المصممة للمدخرين دون سن 18 عاماً.اضافة اعلان


وتوفر الحملة فرصة لربح جوائز نقدية وعينية، تُمنح عبر سحوبات شهرية وربعية ونصف سنوية، إلى جانب السحب الكبير في نهاية العام.

وسيقدم البنك ضمن الحملة جوائز نقدية بقيمة 250 ديناراً لـ(10) رابحين شهرياً، وجوائز ربعية عينية تشمل أجهزة Gaming Laptop لـ(5) رابحين في شهر آذار، وأجهزة iPad لـ(5) رابحين في شهر أيلول. أما السحوبات نصف السنوية، فهي عبارة عن منح تعليمية بقيمة 2500 دينار لـ(5) رابحين لكل منهم، والسحب الكبير في نهاية العام عبارة عن منح تعليمية بقيمة 5000 دينار لـ(5) رابحين لكل منهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الادخار منذ الصغر، وتشجيع التعامل معه كجزء أساسي في حياة الصغار والشباب، وذلك ضمن تجربة مصرفية تمزج بين التخطيط الرامي لتحقيق الأهداف المستقبلية، وبين الفائدة والقيمة المضافة التي تقدمها الجوائز والمزايا المتنوعة لحساب توفير "مستقبلي"، والتي تلبي احتياجات الأجيال الشابة.

ويتميز حساب توفير "مستقبلي" بما يقدمه من فوائد دورية، وبطاقات فيزا الدفع المباشر التي تصدر باسم المدخر، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد، فضلاً عن الوصول السهل للخدمات المتطورة التي يمكن الحصول عليها من خلال فرع "Iskan Young" التفاعلي والمخصص للعملاء من 7-17 عاماً، أو عبر تطبيق "Iskan Young" على الهواتف الذكية والذي يوفر تجربة مصرفية عصرية شاملة.

وللاستفادة من الحملة، فإنه لن يترتب على العملاء سوى البدء بالتوفير والادخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها باستمرار طوال فترة الحملة.
 
gnews

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