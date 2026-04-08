بنك الإسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير "مستقبلي"

12:23 م

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملة جوائز العام 2026 لحسابات توفير "مستقبلي" المخصصة للفئة العمرية الناشئة تحت 18 عامًا، متضمنة جوائز نقدية متنوعة يقدمها البنك على مدار العام، في خطوة يواصل من خلالها دوره في تشجيع الادخار المنتظم منذ سن مبكرة.





وتحمل حملة 2026 لمدخري حسابات "مستقبلي" فرصًا أكبر للربح؛ حيث يساهم البنك من خلالها بتغطية نفقات الدراسة لعملائه الرابحين، والتي يقدمها لهم على شكل جوائز نقدية نصف سنوية، وكبرى في نهاية العام، فضلًا عن الجوائز الشهرية.



وتتميز الحملة للعام الحالي بالجمع بين التخطيط المالي والمكافآت النقدية التي تلبي احتياجات الجيل الصاعد وتواكب تطلعاته المالية، ضمن تجربة مصرفية عصرية تقدم قيمة حقيقية وتدعم بناء مستقبل مالي مستدام. وللتأهل لدخول سحوبات الحملة والاستفادة من جوائزها، لن يكون على المدخرين سوى البدء بالادخار والحفاظ على أرصدتهم وتغذيتها.



ويقدم حساب "مستقبلي" العديد من المزايا، ومن أبرزها الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يمكن الحصول عليها من خلال فرع "Iskan Young" التفاعلي، أو عبر تطبيق "Iskan Young" على الهواتف الذكية، إلى جانب إمكانية الحصول على بطاقات الفيزا للدفع المباشر، والتي تصدر باسم المدخر القاصر، فضلًا عن الفوائد الدورية، والإعفاء من عمولة تدني الرصيد.



ويُشار إلى أن حملة الجوائز السنوية لحسابات "مستقبلي" تعبر عن رؤية البنك لتشجيع الشباب على إدارة أموالهم بوعي، كما أنها تعكس التزامه بتقديم برامج ادخارية مبتكرة تسهم في بناء ثقافة مالية سليمة.



