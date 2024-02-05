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الإثنين، 05-02-2024 01:37 م

بنك الإسكان يطلق حملة "سنتك ذهب" لجوائز حسابات التوفير للعام 2024 رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان عن إطلاق حملته السنوية لجوائز حسابات التوفير لعام 2024، تحت شعار "سنتك ذهب" والتي تتميز بوجود رابِحِين من كل محافظة من المحافظات؛ حيث تقوم الحملة على تقديم 13 جائزة في كل فئة من فئات السحب اليومية، والأسبوعية، والشهرية، والربعية، ونصف السنوية وجائزة نهاية العام، وبحيث يكون هناك رابِحِين من كل محافظة من محافظات المملكة.اضافة اعلان

وتنطوي الحملة الهادفة للتشجيع على ثقافة الادخار، على فرص أعلى للربح يتيحها البنك أمام عدد أكبر من المدخرين، يتم التنافس عليها ضمن كل محافظة على حدة؛ حيث يقدم البنك 13 جائزة لكل فئة من فئات جوائز الحملة، تتوزع على رابح من كل محافظة ورابِحَين اثنين من العاصمة عمّان.
ويقدّم البنك يومياً 13 ليرة ذهب، فيما يقدم شهرياً 13 أونصة ذهب، بالإضافة لتقديم 13 جائزة كل منها عبارة عن ربع كيلو ذهب في شهر آذار وكذلك في شهر حزيران، و13 جائزة أخرى كل منها عبارة عن نصف كيلو ذهب في شهر أيلول، و13 جائزة في نهاية العام كل منها عبارة عن كيلو من الذهب.
ويذكر أن بنك الإسكان يمتلك شبكة كبيرة من الفروع تمتد وتشمل جميع محافظات المملكة من الشمال للجنوب، وجاءت هذه الحملة لتزيد عدد الجوائز وإمكانية الربح وتمنح عملاء البنك في جميع المحافظات فرصاً للربح، وهي متاحة لأي من العملاء الذين لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار للجائزة اليومية، و500 دينار للجائزة الشهرية، و2500 دينار للجوائز الربعية ونصف السنوية والكبرى.
وتعتبر هذه الحملة امتداداً لحملات جوائز حسابات التوفير السابقة والمنفذة عبر السنوات، والتي كان البنك قد استهلها لأول مرة في العام 1977.

 




 

 


 

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