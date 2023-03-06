الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم طفل من الخليل

تغيير إجراءات تجديد اذونات الإقامة السنوية للطلبة الجامعيين العرب والأجانب

انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 85 دولارا

عالميا..ما قصة الفاكهة الغريبة المحظورة في المطارات والفنادق والنقل العام؟-صورة

التربية تنعى الطالبة جيهان السلامات

التعامل مع 1423 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

البنك الدولي: أسعار الأغذية تنخفض مجددا في الأردن لتصل لـ -0.4%

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

انخفاض أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

الإثنين، 06-03-2023 09:13 ص

بنك الإسكان يطلق حملة "شو ما بنهديها ما بنوفيها" لتقسيط هدايا عيد الأم

133582-mothers day 2023-Adaptations-14


الوكيل الإخباري -  تسهيلاً على حاملي بطاقاته الائتمانية باختلاف أنواعها لتقديم الهدايا المثالية لأمهاتهم، أطلق بنك الإسكان حملة عيد الأم 2023، التي تعد الأولى من نوعها، والتي تتيح لهم الفرصة لشراء ما يحلو لهم من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة لدى شبكة من المتاجر المتخصصة المحلية والدولية، وسداد قيمتها بالتقسيط ودون فوائد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

اضافة اعلان


ومع هذه الحملة التي تنطلق في الأول من شهر آذار وتستمر حتى الحادي والثلاثين منه، يظهر بنك الإسكان اهتمامه الكبير بفئة الأمهات وتقديره لهن، في الوقت الذي يمنح فيه العملاء من حاملي بطاقاته الحاليين والجدد الفرصة للاستفادة من مزايا الحملة التي لا تضاهى، والتي تخفف عنهم عبء السداد على دفعة واحدة مقابل مشترياتهم من خلال بطاقات البنك الائتمانية المختلفة  سواء كانت عبر نقاط البيع المباشرة أو من خلال الإنترنت، وذلك من خلال الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية إسكان 24/7، أو عبر الرسائل القصيرة ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.


وتعد حملة عيد الأم من بنك الإسكان مثالاً على سعي البنك ليظل حاضراً مع الأردنيين في مختلف مناسباتهم باعتباره شريك الحياة بمختلف مناحيها، مجسداً عبرها حرصه الشديد على تقديم الأفضل لعملائه، بما لا يقتصر على بطاقاته الكفؤة بأنواعها والتي تمتاز بمستوى القبول الكبير والأمان والموثوقية العاليتين، بل وبما يشمل عروضه الخاصة بها، والتي يواصل العمل على تنويعها وإثرائها باستمرار لتقديم أفضل القيم المضافة التي يتفوق من خلالها على تطلعاتهم معه، والتي تبقيه خياراً أولاً ودائماً لهم.


ويشار إلى أن بنك الإسكان يقدم العديد من الامتيازات والمزايا التي تناسب أسلوب الحياة العصرية، مع باقة من البطاقات الائتمانية التي يمكن اختيار المناسب منها، متضمنة تسهيل الوصول لأرقى وأفضل الخدمات من خدمات السفر والطعام والتسوق، كل ذلك بسهولة ويسر في أي مكان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-05 at 3.09.30 PM

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية

WhatsApp Image 2023-03-05 at 2.50.47 PM

زين تواصل دعمها لصناديق القوات المسلّحة للعام السابع وتقدم 200 ألف دينار

03

المؤتمر الإقليمي الأول لوكلاء سيارات إم جي في الشرق الأوسط (2023) في دبي

تكنو

أوبو تطرح رينو8 T 5G المزود بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل وشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد

eee

زين تضيء مبانيها احتفالاً بيوم المدينة

press release picture 1

شركة المال للتمويل توقع اتفاقية لتطوير تطبيق الهواتف المحمولة الخاصة بها

أخبار متعلقة
132902 Fast track loans-A4-01

بنك الإسكان يطلق خدمة المسار السريع لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

WhatsApp Image 2023-02-26 at 4.23.30 PM

استرداد نقدي 20% على المشتريات بالتعاون مع محلات ركن بغداد عند الدفع بالبطاقة الائتمانية

WhatsApp Image 2023-02-15 at 11.14.38 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تساعدك في التحضير للاحتفال بعيد الأم وتسوق أفضل الهدايا مع حملة خصوماتها وعروضها المغرية