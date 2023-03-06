بنك الإسكان يطلق حملة "شو ما بنهديها ما بنوفيها" لتقسيط هدايا عيد الأم

الوكيل الإخباري - تسهيلاً على حاملي بطاقاته الائتمانية باختلاف أنواعها لتقديم الهدايا المثالية لأمهاتهم، أطلق بنك الإسكان حملة عيد الأم 2023، التي تعد الأولى من نوعها، والتي تتيح لهم الفرصة لشراء ما يحلو لهم من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة لدى شبكة من المتاجر المتخصصة المحلية والدولية، وسداد قيمتها بالتقسيط ودون فوائد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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ومع هذه الحملة التي تنطلق في الأول من شهر آذار وتستمر حتى الحادي والثلاثين منه، يظهر بنك الإسكان اهتمامه الكبير بفئة الأمهات وتقديره لهن، في الوقت الذي يمنح فيه العملاء من حاملي بطاقاته الحاليين والجدد الفرصة للاستفادة من مزايا الحملة التي لا تضاهى، والتي تخفف عنهم عبء السداد على دفعة واحدة مقابل مشترياتهم من خلال بطاقات البنك الائتمانية المختلفة سواء كانت عبر نقاط البيع المباشرة أو من خلال الإنترنت، وذلك من خلال الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية إسكان 24/7، أو عبر الرسائل القصيرة ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.



وتعد حملة عيد الأم من بنك الإسكان مثالاً على سعي البنك ليظل حاضراً مع الأردنيين في مختلف مناسباتهم باعتباره شريك الحياة بمختلف مناحيها، مجسداً عبرها حرصه الشديد على تقديم الأفضل لعملائه، بما لا يقتصر على بطاقاته الكفؤة بأنواعها والتي تمتاز بمستوى القبول الكبير والأمان والموثوقية العاليتين، بل وبما يشمل عروضه الخاصة بها، والتي يواصل العمل على تنويعها وإثرائها باستمرار لتقديم أفضل القيم المضافة التي يتفوق من خلالها على تطلعاتهم معه، والتي تبقيه خياراً أولاً ودائماً لهم.



ويشار إلى أن بنك الإسكان يقدم العديد من الامتيازات والمزايا التي تناسب أسلوب الحياة العصرية، مع باقة من البطاقات الائتمانية التي يمكن اختيار المناسب منها، متضمنة تسهيل الوصول لأرقى وأفضل الخدمات من خدمات السفر والطعام والتسوق، كل ذلك بسهولة ويسر في أي مكان.