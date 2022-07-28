بنك الإسكان يطلق حملته الترويجية "العودة للمدارس" لحملة بطاقات فيزا الائتمانية

الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- حملته الترويجية الجديدة "العودة للمدارس" والخاصة بعملائه من حملة بطاقات فيزا الائتمانية الفعّالة.

وتتيح الحملة التي ستستمر حتى (18/9/2022)الفرصة للعملاء الراغبين بتقسيط رسوم أبنائهم المدرسية والجامعية لمدة 12 شهراً وبفائدة 0% وذلك من خلال الاتصال بمركز الخدمات الهاتفية Iskan 24/7.

كما سيحصل العملاء عند شرائهم من فئات متاجر المكتبات على استرداد نقدي "Cash back" بنسبة 5% بعد الانتهاء من الحملة، والتي سيتم احتسابها على مجموع حركات العميل المنفذة طيلة الحملة، فيما يصل الحد الأقصى للاسترجاع النقدي إلى 10 دنانير.

ويسعى بنك الإسكان من خلال هذه الحملة إلى التسهيل على عملائه وتلبية احتياجاتهم الأساسية وخاصة التعليمية منها، حيث يولي البنك اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم وذلك لقناعته الأكيدة بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع.

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وتجدر الإشارة إلى أن بطاقات بنك الإسكان الائتمانية تم تصميمها لتمنح العملاء المرونة المالية والقوة الشرائية التي تتناسب مع احتياجاتهم أينما كانوا وبأي وقت، وتتمتع بمجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً،الشراء عبر الانترنت بأمان وسهولة، وتقسيط المشتريات بفائدة 0%،الحصول على العديد من عروض السفر الحصرية، والاشتراك تلقائياً ببرنامج إسكان كوينزIskan Coins للحصول على العديد من المكافآت، والاستفادة من برنامج Iskan Gain، بالإضافة الى إمكانية السحب النقدي بواسطة البطاقة وبنسبة 100% من قيمة السقف محلياً وعالمياً.