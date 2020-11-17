بنك الإسكان يطلق خدمة إصدار بطاقات Iskan V-Card

الوكيل الاخباري -

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أطلق بنك الإسكان - البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة - خدمة إصدار بطاقات ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً Iskan V-Card والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، من خلال تطبيق Iskan Mobile بنسخته المحدثة وبشكل آلي وفوري، وبما يسهل تعاملات العملاء ويوفر عليهم الوقت والجهد.ويأتي إطلاق خدمة إصدار بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً Iskan V-Card من خلال تطبيقIskan Mobile ، بهدف تمكين العملاء من إصدار البطاقة بكل يسر وسهولة، وشحنها بالمبالغ المالية التي تناسب احتياجاتهم، والقيام بعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية ودون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك.كما توفر البطاقة أعلى درجات الحماية والأمان عبر خدمة حماية المشتريات على المواقع الإلكترونية من خلال استلام العميل لرمز تحقق لمرة واحدة One Time Password (OTP) على رقم الهاتف الخلوي الخاص به المسجل لدى البنك عند استخدام البطاقة على المواقع المشاركة بالخدمة.وتعليقاً على هذه الخطوة، قال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان، فاسكين أجميان: "يأتي إطلاق بطاقة ماستركارد البلاتينية الرقمية المدفوعة مسبقاً والتي تعد الأولى من نوعها في الأردن والمنطقة، تنفيذاً لاستراتيجية البنك في تطوير أدوات الدفع الرقمية، واستمراراً لتوجه البنك نحو توفير مجموعة من الامتيازات الواسعة والمتنوعة لعملائنا التي تلبي رغباتهم وتطلعاتهم. موضحاً أن هذه البطاقة تكتسب أهمية قصوى في الوقت الحالي في ضوء ما تشهده عمليات الشراء الإلكتروني من نمو متسارع ومضطرد كونها توفر الوقت والجهد على العملاء".وأضاف أجميان "تنسجم عملية التوسع في اصدار البطاقة وإتاحتها لفئة أوسع وأشمل من عملائنا مع استراتيجيتنا في البنك بتسهيل الوصول لكافة منتجاتنا وخدماتنا المالية والمصرفية من خلال تطبيق Iskan Mobile".من جانبه، قال رمزي الأمعري مدير منطقة - لبنان والمشرق العربي بماستركارد: "نحن سعداء باستمرار تعاوننا مع بنك الإسكان لإطلاق بطاقات ماستركارد البلاتينية المدفوعة مسبقاً من خلال تطبيق Iskan Mobile في الوقت الذي يبحث فيه العملاء عن مستويات جديدة من الحماية والراحة والسهولة في إجراء كافة معاملاتهم المالية. ومن ناحية أخرى، تلتزم ماستركارد بالتعاون مع القطاع المصرفي لإتاحة تقنياتها ونشر وسائل الدفع الرقمية وتحقيق التحول للاقتصاد الرقمي في الأردن. ومن منطلق حرصنا على تقديم قيمة مضافة لحاملي بطاقات ماستركارد، تأتي البطاقة البلاتينية بمجموعة من الخدمات المميزة التي تمنح حامليها العديد من المزايا الحصرية المجزية التي توفر لهم تجربة دفع فريدة."وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة Iskan V-Card تتمتع بمزايا البطاقة البلاتينية من ماستركارد مثل التغطيات التأمينية للسفر والحصول على خصومات على رحلات الطيران والفنادق عند الحجز باستخدام البطاقة وفق العروض القائمة على البطاقات البلاتينية من ماستركارد، واصدار فوري بكل سهولة دون الحاجة لمراجعة الفرع، تحكم كامل في البطاقة كشحن البطاقة، إيقاف أو إعادة تفعيل، وسهولة استرجاع بيانات البطاقة آليا من خلال Iskan Mobile وIskan Online.كما تتيح البطاقة الشراء عبر الانترنت بأمان من خلال خدمة DSecure3 والتي يتم خلالها ارسال رقم سري One Time Password (OTP) إلى رقم هاتف العميل، وإمكانية استعلام العملاء عن الحركات المنفذة على البطاقة من خلال خدمة إسكان أون لاين، إضافة إلى استقبال رسائل نصية بكافة الحركات المنفذة.