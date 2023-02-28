بنك الإسكان يطلق خدمة المسار السريع لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

الوكيل الإخباري - حرصاً منه على المساهمة في تعزيز الآفاق أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلق بنك الإسكان خدمة المسار السريع (Fast Track) لمنح القروض والتمويلات الموجهة لهذه الشركات على اختلاف مجالات عملها ضمن القطاع التجاري والصناعي والخدمي وفق معايير محددة، وذلك بخيارات تمويلية واسعة ومنافسة تصل لغاية 200 ألف دينار أردني، بشروط ميسرة، وخلال فترة يومي عمل فقط، وهو ما يعد سابقة في مجال تمويل الشركات بأقل وقت معياري.

ومن خلال خدمة المسار السريع الهادفة لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد حجم مبيعاتها على 5 مليون دينار أردني لمصادر التمويل مع بنك الإسكان، حيث يسمح البرنامج بمنح فترة تمويل والتي تصل إلى 24 شهراً، ومنها فترة سماح تصل إلى 3 أشهر، بحيث يستخدم القرض في تمويل مشتريات الشركة، بالإضافة للاستفادة من بطاقة فيزا الائتمانية بالمجان للسنة الأولى، ومن كافة الخدمات الإلكترونية عبر التطبيق البنكي.

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وتعد خدمة المسار السريع واحدة من بين الخدمات والمنتجات والحلول العديدة التي يوفرها البنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة تمكينية ملائمة ومحفزة لها؛ كونها باتت من محركات الاقتصاد ورافداً من روافد الناتج المحلي، وذلك بما يسهم في زيادة إنتاجيتها وتحسين أدائها، وبالتالي رفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية، ولعب الدور المتوقع منها في تعزيز سوية الاقتصاد والنمو.



ويشار إلى أن بنك الإسكان يسعى لمواصلة تغطية مختلف الفئات والقطاعات بخدمات التمويل المسؤول على طريق المشاركة الفاعلة في إزالة عوائق إتاحة هذه الخدمات أمامها دون أية مخاطر، موظفاً كافة إمكانياته وجهوده، مع هدف طموح يتمحور حول تعزيز الاشتمال المالي دون إغفال سلامة القطاع التمويلي.