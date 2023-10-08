الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

حالة قلق وذعر في إسرائيل بعد تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

كتائب القسام تعلن مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي

مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: ما حدث بجنود الاحتلال صدمة وانهيار

وفاة طفل 3 أعوام دهساً في غور الصافي

سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

الأحد، 08-10-2023 09:50 ص

بنك الإسكان يطلق خدمة "تأمين السفر" لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

WhatsApp Image 2023-10-08 at 9.50.32 AM


الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان خدمة "تأمين السفر" التي تتيح لجميع عملائه من الأفراد إمكانية شراء واستصدار وثائق تأمين رحلات سفرهم الدولية لجميع أنحاء العالم، بما فيها أوروبا والشرق الأوسط، في أي وقت وبشكل مباشر وآمن وبخطوات بسيطة عبر تطبيق إسكان موبايل على هواتفهم الذكية، مختصراً عليهم الوقت والجهد.

اضافة اعلان


ويقدم بنك الإسكان خدمة "تأمين السفر" بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين-الأردن، وبخطط متنوعة تغطي العديد من أنواع المخاطر المرتبطة بالسفر للعمل أو الترفيه، بما يشمل التأمين الطبي والنفقات العلاجية، والتأمين ضد الحوادث والطوارئ ومنها فقدان الأمتعة والوثائق الثبوتية، وغيرها.


وتعكس هذه الخدمة الموجهة لعملاء البنك، جهود بنك الإسكان من حيث تنويع محفظته التأمينية، وإثراء خدماته الرقمية المقدمة عبر تطبيق إسكان موبايل، بما يعزز شمولية وتكامل خدماته الرقمية لترقى لاحتياجات وتطلعات عملائه، والمتسمة بمواكبتها للتطورات المصرفية العالمية وتناغمها مع مسيرة التحول الرقمي للبنك.


ويعتبر تطبيق إسكان موبايل الذي يقدم العديد من الخدمات البنكية الأساسية والحلول المالية والخدمات الأخرى واحداً من قنوات البنك الإلكترونية التي تشمل إسكان أونلاين، والخدمة الهاتفية، وخدمة الرد الآلي، والبنك الناطق، وخدمةIskan Chat ، وIskan Pay، بالإضافة إلى شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة له.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.13.30 PM

عروض حصرية من الأردنية للطيران من الشارقة إلى عمان

Arab-bank-logo

البنك العربي "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023

WhatsApp Image 2023-10-07 at 11.46.54 AM

إطلاق الحملة الإعلامية " شغلَـِك بنفس المكان"

Feast of seven post PRL - image

مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تختتم حدث “Feast of Seven” بنجاح

e791f0eb-f61b-45d5-a031-ee5139fe644e

الأردنية للطيران في عيدها الرابع والعشرين

Capture

24 سائقًا من 12 بلدًا يحجزون مقاعدهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-09-28 at 12.10.09 PM

موظفو بنك الإسكان يتبرعون بالدم ضمن حملة البنك السنوية "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

WhatsApp Image 2023-09-26 at 2.19.45 PM

تكريم بنك الإسكان الداعم الرئيسي لمشروع دار نعمة/ محافظة جرش

Logo 2

بنك الإسكان يعقد ورشة عمل لعملائه الصناعيين بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض

2

بنك الإسكان أول بنك يدخل عالم الميتافيرس في الأردن

WhatsApp Image 2023-09-19 at 12.47.57 PM

بنك الإسكان "Top Employer Jordan 2023"

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة تكرّم بنك الإسكان لدعمه جائزة مؤتة للريادة والابتكار للعام 2023