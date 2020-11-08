الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يكشف للوكيل كواليس صادمة عند ضبط متسولين

السودان: 57 إصابة جديدة بكورونا

شارع لا يصلح للاستخدام البشري في الزرقاء

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة




الأحد، 08-11-2020 11:44 ص

بنك الإسكان يطلق خدمة Easy Tawfeer المجانية للادخار

HBTF building New


الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- خدمة Easy Tawfeer لعملائه من حَمَلَة بطاقات الدفع المباشر Debit Card، وذلك ضمن جهوده المستمرة الهادفة لتوفير منتجات وحلول تمكّن العملاء من إدارة مدفوعاتهم، وتحقيق أهدافهم المالية قصيرة وطويلة الأجل، وتقديم تجربة مميزة للادخار والتوفير السهل والذكي.

اضافة اعلان

وتعتبر خدمة Easy Tawfeer المجانية الجديدة - وهي عبارة عن توفير آلي سهل- إحدى الحلول الادخارية المبتكرة التي يقدمها بنك الإسكان لعملائه، بهدف تعزيز تجربة الادخار بشكل آلي من خلال اقتطاع جزء من مدفوعاتهم الشخصية عند القيام بتنفيذ حركات المشتريات على بطاقة الدفع المباشر Debit Cards عند نقاط البيع.


وتعمل خدمة Easy Tawfeer على تقريب القيمة المتبقية من مبلغ الشراء إلى أقرب فئة يختارها العملاء (ولأقرب 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينار) وبما يتناسب مع إمكاناتهم وأهدافهم الخاصة بالتوفير، بحيث يتم تغذية حسابات التوفير مع كل عملية شراء يقومون بها، فمثلاً لو كانت قيمة المشتريات 3.75  دينار، يتم خصم مبلغ 5 دنانير بحيث يتم إيداع ما قيمته 1.25 دينار في حساب توفير العميل.


وتطبق خدمة Easy Tawfeer على عمليات الشراء المحلية والدولية التي تجري من خلال بطاقة الدفع المباشر، حيث يتم قيد القيمة المتبقية من مبلغ الشراء تلقائياً في حساب التوفير الخاص بالعميل، ويحق للعميل الاستفادة من المبالغ التي جرى تقريبها وإيداعها في أي وقت.


وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، أكد رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان فاسكين أجميان: "تجسيداً وترجمةً لشعارنا "بنكي للحياة" نحرص دوماً في بنك الإسكان على أن نكون شركاء داعمين لعملائنا لتحقيق أهدافهم المالية، لذا نواصل دوماً على مواكبة تطورات التكنولوجيا المالية واستخدام أحدث التقنيات المصرفية وتسخيرها لخدمة عملائنا.

 

وقد جاءت خدمة "ايزي توفير" ضمن مجموعة من الخدمات والمنتجات التي يواصل البنك تقديمها ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي، خاصة وأن الاعتماد على الدفع الالكتروني بدلاً من الكاش أصبح ضرورياً في هذه الاوقات نظراً لما يواجه العالم من ظروف بسبب جائحة كورونا".


ومن الجدير بالذكر أن عملاء بنك الإسكان بامكانهم الاشتراك في خدمة Easy Tawfeer المجانية عبر الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية في البنك، للاستفادة من المزايا التي تحققها هذه الخدمة وتغذية حساب التوفير بشكل آلي، مع حرية اختيار حساب التوفير الذي يرغب العميل الادخار به.  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Talabat Picture

طلبات تقدم خدمة توصيل الطعام مجانًا في مختلف أنحاء المملكة حتى نهاية عام 2020

GetAttachment

اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع زين الأردن وZoodMall

Capital Bank and Liwwa- image

كابيتال بنك يوقع اتفاقية تعاون مع شركة لواء المتحدة لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة

32657537_1171849009621550_6412025082142523392_n

هذا ما يحدث في حلويات حبيبه وشكر كبير للأجهزة الأمنية - فيديو

Peppa_Y7a - 05-11-2020

حيل خفية تجعل من هاتف Huawei Y7a رفيقك المثالي

HBxxUWow

هيونداي موتور تفوز بجائزة أفضل تصميم للسيارات لعام 2020

أخبار متعلقة
HBTF building New

بنك الإسكان يعلن أسماء الرابحين بحسابات التوفير الربعية