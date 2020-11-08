بنك الإسكان يطلق خدمة Easy Tawfeer المجانية للادخار

الوكيل الاخباري - أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- خدمة Easy Tawfeer لعملائه من حَمَلَة بطاقات الدفع المباشر Debit Card، وذلك ضمن جهوده المستمرة الهادفة لتوفير منتجات وحلول تمكّن العملاء من إدارة مدفوعاتهم، وتحقيق أهدافهم المالية قصيرة وطويلة الأجل، وتقديم تجربة مميزة للادخار والتوفير السهل والذكي.

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وتعتبر خدمة Easy Tawfeer المجانية الجديدة - وهي عبارة عن توفير آلي سهل- إحدى الحلول الادخارية المبتكرة التي يقدمها بنك الإسكان لعملائه، بهدف تعزيز تجربة الادخار بشكل آلي من خلال اقتطاع جزء من مدفوعاتهم الشخصية عند القيام بتنفيذ حركات المشتريات على بطاقة الدفع المباشر Debit Cards عند نقاط البيع.



وتعمل خدمة Easy Tawfeer على تقريب القيمة المتبقية من مبلغ الشراء إلى أقرب فئة يختارها العملاء (ولأقرب 5 دنانير، 10 دنانير، 20 دينار) وبما يتناسب مع إمكاناتهم وأهدافهم الخاصة بالتوفير، بحيث يتم تغذية حسابات التوفير مع كل عملية شراء يقومون بها، فمثلاً لو كانت قيمة المشتريات 3.75 دينار، يتم خصم مبلغ 5 دنانير بحيث يتم إيداع ما قيمته 1.25 دينار في حساب توفير العميل.



وتطبق خدمة Easy Tawfeer على عمليات الشراء المحلية والدولية التي تجري من خلال بطاقة الدفع المباشر، حيث يتم قيد القيمة المتبقية من مبلغ الشراء تلقائياً في حساب التوفير الخاص بالعميل، ويحق للعميل الاستفادة من المبالغ التي جرى تقريبها وإيداعها في أي وقت.



وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة المبتكرة، أكد رئيس مجموعة الأعمال المصرفية في بنك الإسكان فاسكين أجميان: "تجسيداً وترجمةً لشعارنا "بنكي للحياة" نحرص دوماً في بنك الإسكان على أن نكون شركاء داعمين لعملائنا لتحقيق أهدافهم المالية، لذا نواصل دوماً على مواكبة تطورات التكنولوجيا المالية واستخدام أحدث التقنيات المصرفية وتسخيرها لخدمة عملائنا.

وقد جاءت خدمة "ايزي توفير" ضمن مجموعة من الخدمات والمنتجات التي يواصل البنك تقديمها ضمن منظومة شاملة للتحول الرقمي، خاصة وأن الاعتماد على الدفع الالكتروني بدلاً من الكاش أصبح ضرورياً في هذه الاوقات نظراً لما يواجه العالم من ظروف بسبب جائحة كورونا".



ومن الجدير بالذكر أن عملاء بنك الإسكان بامكانهم الاشتراك في خدمة Easy Tawfeer المجانية عبر الاتصال مع مركز الخدمة الهاتفية في البنك، للاستفادة من المزايا التي تحققها هذه الخدمة وتغذية حساب التوفير بشكل آلي، مع حرية اختيار حساب التوفير الذي يرغب العميل الادخار به.



