بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات

الوكيل الإخباري- أطلق بنك الإسكان منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business لعملاء الشركات على اختلاف أحجامها، والتي تعتبر منصة رقمية متكاملة لإدارة النقد والسيولة وإجراء كافة المعاملات المصرفية والتعاملات المالية بكفاءة وبأقل وقت وجهد عبر الهواتف الذكية والإنترنت.

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وتعد المنصة امتداداً لخدمات البنك الإلكترونية؛ حيث تجمع مزايا إسكان أونلاين وإسكان موبايل – شركات لتوفير تجربة موحدة أكثر سلاسة. وقد جاء تطوير المنصة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التحول الرقمي، ومواكبة التطورات في السوق المحلية والعالمية، مع التركيز على تلبية احتياجات وتطلعات الشركات وتقديم حلول مصرفية سهلة ومرنة في أي وقت ومن أي مكان.



ويمثل تطوير وإطلاق المنصة نقلة نوعية في الخدمات المصرفية للشركات؛ حيث تدعم بيئة الأعمال من خلال تحفيز الشركات على تبني أحدث التقنيات المالية لأتمتة عمليات الإدارة المالية والمحاسبية لديها، بما يغني عن الإجراءات التقليدية، ويعزز الكفاءة التشغيلية، ويخفض التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق النمو والاستدامة.



ومن خلال المنصة الجديدة يمكن للشركات الاستفادة من العديد من الخدمات التي تُقدم بأعلى مستويات الأمان، وتشمل: إدارة الحسابات والتحكم الكامل بها بما في ذلك القروض والودائع، وأتمتة مدفوعات الرواتب والفواتير والتحويلات والحوالات الفورية من خلال خدمة CliQ للشركات، وإصدار وإدارة بطاقات الخصم والائتمان من إيقاف وإعادة تفعيل، فضلاً عن إيداع الشيكات إلكترونياً. وتتيح المنصة للشركات إمكانية تحقيق أقصى فائدة من التحليلات المالية المتقدمة والتقارير التي تقدمها لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهو ما يسهم في تحسين دقة البيانات والتخطيط المالي.



ويؤكد إطلاق المنصة التزام بنك الإسكان بتطوير حلوله وخدماته باستمرار، وفقاً لمنهجية تركز على الابتكار، وتقوم على التكنولوجيا، والجودة الشاملة، والتنافسية، مما يعزز مكانته الريادية كشريك مصرفي موثوق.

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