بنك الإسكان يعزّز تواجده في موقعه الجديد في العبدلي مول

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجيته التي تستهدف الوصول إلى العملاء أينما وجدوا، وإلى تقديم خدمات ومنتجات البنك المصرفية المتنوعة لمختلف الشرائح وبما يلبي احتياجاتهم ويحقق توقعاتهم.
هذا وقد أطلق البنك خطة متكاملة لتجديد فروعه ومكاتبه العاملة بحلة جديدة تتميز بأحدث التصاميم العصرية والتكنولوجيا الرقمية، انطلاقاً من حرص البنك الدائم على تقديم الأفضل لعملائه بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.
ومع افتتاح الموقع الجديد في العبدلي مول، أصبح لدى البنك (104) فرعاً ومكتباً موزعة في جميع محافظات المملكة، مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة، وبتصاميم داخلية عصرية ومتطورة وبما يعكس رؤى البنك في توفير أعلى درجات الراحة لعملائه.
ويذكر بأن بنك الإسكان يوفر العديد من قنوات التفاعل والخدمة للعملاء، والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة ومنها Iskan Online وIskan Mobile، والمعززة بمركز الخدمة الهاتفية المتاح على مدار الساعة والأسبوع، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الأردن يرسم البسمة على وجوه الأطفال في فعالية "أمنيات الشتاء" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي
-
القدس للتأمين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية
-
سامسونج تُحدث نقلة نوعية في تجربة الذكاء الاصطناعي مع إطلاق هواتف ‘Galaxy A56 5G’ و’Galaxy A36 5G’ و ‘Galaxy A26 5G’
-
بنك الاتحاد يطلق إمساكية رمضان للمكفوفين تجسيداً لرؤيته الشمولية
-
بنك الإسكان يوقع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني
-
سلسلة ‘Galaxy Buds3’ تمنح المستخدمين تجربة صوتية متناغمة مع سلسلة ‘Galaxy S25’
-
كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تكشف النقاب عن النموذج الجديد من سيّارة K8
-
"جورامكو" تنظم حملة "ملابس الشتاء" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري